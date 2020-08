Högsdorf

Klein arbeitete früher als Kunstschmied, Journalist und Pressesprecher. Als er sich in Högsdorf zusammen mit seiner Lebensgefährtin ein Holzhaus bauen lässt, ärgert er sich über die Inkompetenz des Verkäufers, der allerdings zahlreiche Objekte vermittelt. „Wenn der das kann, kann ich das schon längst.“

Eine Veranda ist unverzichtbar

Unterstützt vom Verein „Senioren helfen jungen Unternehmern“ entwirft er sein Geschäftsmodell. Er plant und baut Häuser im amerikanischen Stil, wie man sie aus Fernsehserien wie die „Waltons“ oder Spielfilmen aus den US-Vorstädten kennt. Gauben statt Dachflächenfenster. Viereckige Regenrinnen. Schiebefenster mit Sprossen innen und außen. Ein Fensterrahmen, der auch im Innenraum zu sehen ist. Praktische Grundrisse mit klaren Sichtachsen durch das Gebäude. Wandschränke in den Schlafzimmern. Bitumen-Schindeln auf dem Dach. Und ganz wichtig: eine Veranda. „Ich habe schon als Kind mit einer Veranda geliebäugelt.“

65 Häuser in 20 Jahren

Die Skepsis bei den Banken war enorm. Jemand, der nicht aus der Baubranche kommt? Jemand, der selbst kein Architekt ist? Häuser, die sich zumeist nur wohlhabende Menschen leisten können? Alle Bänker wiesen seine Anfragen auf Unterstützung zurück. Davon ließ sich Klein nicht entmutigen. „Ich wusste immer, dass es geht“, sagt er im Rückblick. Dabei klingt die Zahl der in den 20 Jahren fertiggestellten Häuser recht bescheiden. Es sind nur 65. Aber die haben es in sich. Derzeit entsteht ein Haus für 1,5 Millionen Euro mit 550 Quadratmetern in Süddeutschland. Er baue zumeist dort, „wo das Geld ist“. Die bevorzugten Lagen in Düsseldorf, Köln, Hamburg oder München.

Zu wenig Grundstücke in Toplagen

Sein Problem ist es nicht, Kunden zu bekommen. Der 58-Jährige erlaubt sich sogar den Luxus, Bauherren zurückzuweisen, wenn er glaubt, man passt nicht zusammen. Kleins Problem ist es, große Grundstücke in den Toplagen zu finden, in Potsdam am See oder in Grünwald bei München. Das wünschen sich viele seiner Kunden. Er könnte das Doppelte und Dreifache bauen, wenn er dafür die Grundstücke hätte, sagt er.

Solide gebaut

Die Häuser gestaltet Klein individuell. „Jeder bekommt das Haus, was zu ihm passt.“ Manchmal zeichnet er bis in die Nacht an den Entwürfen. Das mache ihm Spaß. Es gehe ihm bei seiner Arbeit nicht darum, möglichst schnell möglichst viel Geld zu verdienen. „Man muss die Arbeit lieben und sie nicht wegen des Geldes machen.“ Immer wieder kämpft er gegen das Vorurteil an, die amerikanischen Häuser wären nur bessere Holzhütten und wenig stabil. Man hat Bilder von im Sturm zerstörten Häuser im Kopf. Seine Häuser seien grundsolide nach den deutschen Anforderungen gebaut. Sogar ein bisschen mehr. Gipskarton wird immer mit einer Platte aus Holz hinterlegt. So halten die Schrauben an der Wand besser.

Den Firmennamen „White House“ hat er bewusst ausgewählt. Der Begriff ist bekannt und bleibt in den Köpfen.

Mit Trump sinkt der Umsatz

Das Weiße Haus, der Sitz des Präsidenten, bringt ihm aber nicht immer Unternehmerglück. Als Donald Trump vor vier Jahren die Wahl zum US-Präsidenten gewann, stornierte ein Kunde aus Salzburg seinen Auftrag. Es sei jetzt nicht die Zeit, Häuser im amerikanischen Stil zu bauen, lautete damals die Begründung.

