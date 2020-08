Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr war auch das zweite White Picknick in Selent gut besucht – trotz Corona. In weißer Kleidung nahmen zahlreiche Besucher mit Picknickkorb mit genug Abstand Platz an den aufgestellten Tischen und Bänken an der Badestelle Moltörp am Selenter See.