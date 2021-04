Wie der Ostersonnabend 1959 das Leben von Alfred Brenneiser veränderte

Preetz

Inge Brenneiser geb. Kardel sitzt mit ihrem Mann auf dem Sofa ihres Hauses in der Voßstraße und hält glücklich seine Hand. Dann deutet sie nach draußen auf ein Haus im Truberg und sagt: „Da oben wurde ich am 27. Oktober 1937 geboren.“

Nach der Schule besuchte sie für ein Jahr die höhere Handelsschule und machte eine Lehre bei der Stadtsparkasse Preetz. Sie hörte mit ihrer Arbeit als Bankkauffrau auf, als sie mit dem ersten Kind schwanger wurde. „Und nach dem vierten habe ich nicht wieder angefangen“, sagt sie lachend.

Familie Brenneiser flüchtete aus Litauen

Alfred Brenneiser kam am 21. April 1936 in Virbalis in Litauen zur Welt. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Familie nach Danzig geholt, doch sein Vater musste zurück, um die Ernte einzuholen. Er wurde noch zur Wehrmacht eingezogen und starb 1947 im Kriegsgefangenenlager an einer Lungenentzündung.

Alfred Brenneiser landete mit Verwandten und Nachbarn mit Pferd und Wagen im März 1945 in der Gemeinde Schlesen.

Nach der Schule wollte er Schiffsbauer werden, bekam aber keine Lehrstelle. Der Berufsberater empfahl eine Ausbildung zum Friseur, doch das reizte ihn zunächst nicht. Erst die Hinweise seiner Mutter, dass Friseure immer gebraucht werden und er später sein eigenes Geschäft aufmachen könnte, überzeugten ihn.

Die Entscheidung hat er nie bereut. „Ich bin glücklich damit gewesen“, betont er. „Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, das hat mich ungemein bereichert.“

Jede Mark für eigenes Friseurgeschäft zurückgelegt

Nach der Lehre bildete er sich in verschiedenen Betrieben weiter und besuchte eine Fachschule für Friseure in der Schweiz. Im April 1959 legte er seine Meisterprüfung ab. Sein Ziel war ein eigenes Geschäft. „Dafür habe ich jede Mark zurückgelegt.“

Am Ostersonnabend 1959 war es dann so weit, er unterschrieb den Mietvertrag für einen Salon in der Kührener Straße. Nach dem Ligaspiel am Nachmittag wurde abends in der Gaststätte Kronsburg gefeiert. Dort lernte er Inge kennen. „Wir haben immer wieder getanzt“, erinnert sie sich mit einem Lächeln. „Und er hat mich dann nach Hause gebracht.“

Zwei Jahre später folgte die Hochzeit. Die standesamtliche Trauung war am 7. April, die kirchliche einen Tag später. Sie kann sich immer noch an das herrliche Wetter erinnern. Gefeiert wurde damals im Garten der Eltern. Auf dem großen Grundstück bauten sie später ihr eigenes Haus. Die vier Kinder Arnd, Simone, Isa und Heiko wurden geboren. Mittlerweile haben sie acht Enkel, das erste Urenkelkind erwarten sie im Spätsommer.

Inge Brenneiser kümmert sich um die Wäsche

Inge Brenneiser kümmerte sich auch um die Buchhaltung und die Wäsche für das Friseurgeschäft. Ihr Mann war viele Jahre als Obermeister der Friseur-Innung im Kreis Plön tätig. 1999 hörte er nach 40 Jahren Selbstständigkeit auf.

Sie engagierten sich weiterhin ehrenamtlich, als er in den Ruhestand ging. Sie führt seit 32 Jahren die Aufsicht im Heimatmuseum und ist Gründungsmitglied der Preetzer Tafel, in der sie sich bis zum vergangenen Februar für die Bedürftigen einsetzte. Auch ihr Mann war als Fahrer für die Tafel unterwegs.

„Wir haben auch eine ganze Reihe schöner Reisen gemacht“, erzählt sie. Doch mittlerweile bleiben sie lieber zu Hause und genießen ihren Garten. Im Preetzer TSV sind sie immer noch sportlich aktiv.

Was ist das Rezept für ihre lange Ehe? „Es hat bei uns gleich geklappt, und bis heute haben wir keine Schwierigkeiten miteinander“, sagt Inge Brenneiser. Ihr Mann schaut sie an und sagt: „Wer Liebe sät, wird Liebe ernten.“