Wie die Feuerwehr in Heikendorf neue Mitglieder wirbt

Heikendorf

Es ist eine Wärmebildkamera vor blauem Hintergrund, die als „Bratenthermometer“ auf die Arbeit in der Feuerwehr aufmerksam machen soll. Ein aufgerollter gelber Druckschlauch („Zitronenrolle“), ein Druckbegrenzungsventil für die Wasserförderung über längere Strecken („Stressventil“) oder eine Atemschutzflasche mit komprimiertem Sauerstoff („Luft to go“).

Feuerwehrmann ist professioneller Fotograf

Insgesamt 17 Motive, die sich aus Stillleben-Fotografien und einem Slogan zusammensetzen, hat die zehnköpfige Arbeitsgruppe Mitgliederwerbung aus den beiden Ortswehren Alt- und Neuheikendorf für ihre neue, gemeinsame Werbekampagne entworfen, die von einem professionellen Fotografen aus den eigenen Reihen realisiert wurde. „Es war unser Grundgedanke, dass sich die Motive von anderen abheben und erst auf den zweiten Blick einen Bezug zur Feuerwehr herstellen“, erklärt Oliver Arp, Mitglied der Arbeitsgruppe.

Feuerwehrmann Peter Lühr, der hauptberuflich als Fotograf arbeitet, setzte die Ideen der Gruppe mit seiner Kamera technisch um. Auch die Grafik hat er übernommen. „Wir wollten keine Negativ-Messages, sondern ein bisschen was zum Schmunzeln“, erklärt er die Idee. Zusammen mit Oliver Arp baute er im Feuerwehrgerätehaus Neuheikendorf sein Fotostudio auf und lichtete Schläuche, Helme, Scheren und Funkgeräte ab. Damit die Bilder anschließend authentisch wirken, blieben die Logos der Firmen drauf, die ihr Einverständnis gegeben hatten. Mit dem Ergebnis sind die Mitglieder beider Wehren zufrieden: „Im Endeffekt geht es nur gemeinsam. Wir ziehen an einem Strang“, sagt Stephan Utecht von der Arbeitsgruppe.

87 Frauen und Männer in Heikendorfer Ortsfeuerwehren aktiv

Denn in der Vergangenheit hätten die Aktiven mit ihren landesweiten Aktionen wenig Gehör gefunden, so Utecht. Dadurch fehle es in vielen Orten an freiwilligen Einsatzkräften. Auch in Heikendorf. Derzeit sind in beiden Ortswehren 87 Frauen und Männer aktiv, die Sollstärke liegt nach Auskunft von Jan Benk, zuständig für die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit beider Wehren, bei 50 Kameraden pro Wehr. Durch die Corona-Pandemie sei es eine Herausforderung, alle Mitglieder trotz ausgefallener Übungsabende bei der Stange zu halten, so Benk. „Das ist ein Prozess, den wir wieder in Gang bringen müssen, damit Feuerwehr wieder in den Fokus gerät“, sagt Heikendorfs Gemeindewehrführer Jens Willrodt.

30 Schilder werden in Heikendorf aufgestellt

Mit der neuen Werbekampagne erhoffen sich die Mitglieder beider Wehren mehr Aufmerksamkeit für ihre Arbeit. Um ihr Ziel zu erreichen, haben sie sich bewusst für eine Aktion entschieden, die in Schleswig-Holstein ihresgleichen sucht. Anregungen für das Projekt bekamen die Feuerwehrleute lediglich von ihren Kollegen aus der Stadt Meerbusch in Nordrhein-Westfalen, die eine ähnliche Kampagne gestartet hatten. Jetzt sollen insgesamt 30 Stellschilder mit den unterschiedlichen Motiven („Nervensäge“, „Wasserpistole“ oder „Nagelschere“) vom 10. bis 31. Mai in Heikendorf aufgestellt werden. Wer genau hinschaut, entdeckt noch einen kleineren Text („Wollt ihr meine anderen Spielsachen sehen?“) und einen QR-Code, über den Interessierte auf die neue Homepage der Gemeindefeuerwehr gelangen sollen.

Lesen Sie auch: Jugendwehr in Heikendorf: Nachwuchsarbeit per Videomeeting

Zudem verteilen die Aktiven im Mai Flyer an alle Haushalte, sprühen Logos auf Gehwege und hängen im Juni Werbebanner an markanten Orten wie beispielsweise dem Feuerlöschteich oder an der Mehrzweckhalle auf. Außerdem sollen fünf Bauzaunplanen im öffentlichen und privaten Bereich (zum Beispiel an der Außenwand von Edeka) im Juni für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Damit die Stellschilder ihre Wirksamkeit nicht verfehlen, kommen sie im Oktober erneut ins Spiel. Auch die Logos sollen zum Herbst wiederholt aufgesprüht werden. Damit auch wirklich jeder Heikendorfer mindestens einmal über die Kampagne stolpert.