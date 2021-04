Malente

Die Tragödie ereignete sich am ersten April-Wochenende. Zwei neue Rotwildkühe, die aus einem Gatter bei Ellerhop stammen, sollten den Bestand genetisch erweitern. Aktuell besteht das Rudel aus einem Hirsch, drei Kühen und einem Kalb. Mit dem Versuch, weiteres Kahlwild anzusiedeln, folge man einer Auflage des Veterinäramts, erläutert Jan Eskildsen vom Förderverein Dorf und Natur den Hintergrund der Aktion. Während die Szene am Sonnabendnachmittag noch sehr ruhig und entspannt wirkte, änderte sich die Situation am Sonntag. Die beiden Neuzugänge, die für den Transport leicht betäubt worden waren, gerieten im Laufe des Vormittags in Panik.

Neuzugänge sind voller Panik in die Zäune gelaufen

Die Tiere hätten versucht, das abgegrenzte Areal zu verlassen und seien dabei in die Zäune gelaufen, schildert Eskildsen das Geschehen. Vermutlich seien die Tiere angesichts der vielen Besucher in Stress geraten und wollten fliehen. Obwohl die Betreuer daraufhin für Ruhe gesorgt und den Park geschlossen hätten, sei die Hilfe zweier Tierärzte leider zu spät gekommen. „Ein Stück war bereits tot, das andere starb in der Nacht“, bedauerte Eskildsen „eine unglückliche Verkettung äußerer Umstände“. „Wir sind ein bisschen sprach- und ratlos“, erklärte Eskildsen.

Denn ähnliche Aktionen seien in der Vergangenheit reibungslos abgelaufen. So stammt auch der Rothirsch aus dem Ellerhooper Gatter. Der mittlerweile handzahme Hirsch, der sein mächtiges Geweih vor wenigen Tagen abgeworfen hat, kommt mit seiner „Familie“ regelmäßig an den Zaun. Die Stangen wachsen in den kommenden vier Monaten wieder nach.

Im Wildschweingehege tollen Frischlinge

Leben und Tod liegen im Wildpark derzeit unmittelbar nebeneinander. So tollen fünf quirlige Frischlinge im Schutz zweier führender Bachen durch das weitläufige Wildschweingehege. Zwei weitere Sauen gehen noch „ dick“. Die Betreuer erwarten bis Ende April weiteren gestreiften Nachwuchs. Für die Geburt ziehen sich die Schwarzkittel dann in die Wurfhütten zurück, wo sie üblicherweise die ersten zehn Tage bis zwei Wochen ungestört mit den Neugeborenen verbringen. Wenn die Schweinchen etwas kräftiger und agiler geworden sind, beginnen sie mit den Bachen das Gatter zu erkunden.

Besucher in Malente sollten Wildschweine nicht füttern

Besonders viel Trubel herrscht dann meist im Bereich der beiden Futterplätze. In diesem Zusammenhang bitten die Helfer auf eigenständige Fütterungsaktionen zu verzichten. Zum einen könnte durch ungeeignete oder gar kontaminierte Lebensmittel Krankheiten in den Bestand eingetragen werden. Zum anderen sorge dies oft für Unruhe unter den Tieren. Und durch Futterneid ausgelöste Konkurrenzkämpfe stellten eine echte Gefahr für den Nachwuchs dar.

So könnten Frischlinge bei Rangeleien zwischen Bachen und Keiler unter deren Läufe gekommen und zu Tode gekommen, warnt ein Betreuer. Zudem sollten Besucher auch das Abstandsgebot zueinander berücksichtigen und alle derzeit geltenden Corona-Regeln einhalten.

Damwild stellt große Schaufeln zur Schau

Sollte der Andrang am Wildschweingatter zu groß sein, gibt es weitere tierische Sehenswürdigkeiten. Ein Damwildrudel streift durch den Park. Wer die männlichen Damhirsche noch mit den Schaufeln sehen möchte, sollte sich allerdings beeilen, da diese ihre Stangen meist Mitte April verlieren würden.

Und auch ein Blick in die Höhe kann sich lohnen. So haben sich durch das gezielte Aufhängen von Nistkästen in den vergangenen Jahren viele Vogelarten in dem lichten Wald angesiedelt. Vor allem an einer großen Futterstation herrscht oft reger Andrang. Naturliebhaber sollten also stets ein Fernglas dabei haben.