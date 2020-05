Vor wenigen Wochen durften Schleswig-Holsteins Spielplätze in der Corona-Krise wieder öffnen. Schon gibt es Ärger: Im Wildpark Schwentinental halten sich viele Spielplatz-Besucher nicht an die Regeln. Muss der Spielplatz nach der Öffnung am 4. Mai schon wieder schließen?