Unbekannte haben am Dienstag die Vogelklappe des Wildtierheims in Brand gesetzt. Die Flammen griffen auf Zaun und Pforte über. Die ehrenamtlichen Tierretter sind geschockt. In den benachbarten Volieren werden Vögel gesundgepflegt. Für den Wiederaufbau bittet das spendenfinanzierte Tierheim um Hilfe.