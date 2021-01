Preetz

Schnatternd watschelt eine Gruppe Enten auf Wiebke Bahruth zu, als sie das Grundstück durch die Pforte betritt. Im Schlepptau der gefiederten Junggesellen – es sind fast alles Erpel – hüpfen zwei junge Möwen mit. „Die Enten sind ehemalige Pfleglinge, die beschlossen haben, hierzubleiben“, erklärt die Wildtierheimleiterin. „Die beiden Jungmöwen können nicht fliegen.“

Quarantänestation für verletzte Vögel nicht möglich

Die beiden Möwenkinder seien im Herbst mit bereits ausgeheilten Brüchen gebracht worden, erzählt Bahruth. Da die beiden jung und kräftig seien, werden sie seitdem draußen gefüttert und blieben in der Nähe. „Wir beobachten gerade, wie sie ihr Jugendkleid wechseln und hoffen, dass sie bald ins Fliegen kommen.“ Aufgrund der aktuellen Geflügelpestlage im Land liege die Futterstelle weit ab vom Gebäude und der Kot der Tiere werde regelmäßig entfernt, erklärt Bahruth. Der Kirchsee ist nah. Wildlebende Wasservögel aber auch andere Vögel können von der Vogelgrippe betroffen sein. Beim Betreten der Volieren werden die Schuhe gewechselt – alles damit der Vogelgrippe-Virus nicht ins Gebäude getragen wird. Bahruth: „Wir würden gerne eine Quarantänestation für verletzte Vögel aufmachen, aber der Kirchsee ist zu nah und das Holzgebäude ist in einem schlechten baulichen Zustand.“

Man wolle helfen, aber könne nicht

„Die Leute rufen trotzdem an und melden verletzte oder geschwächte Greifvögel“, sagt Bahruth. Problem: Laut Geflügelpest-Verordnung dürften Wildvögel zurzeit nicht eingesammelt werden. Zudem müsse ein Tierarzt eine Probe des verletzten Vogels nehmen und zur virologischen Untersuchung geben – bei einem negativen Befund könnte sich das Preetzer Wildtierheim um die Tiere kümmern. Wiebke Bahruth ist ratlos: „Wir wollen Vögeln helfen. Aber wir dürfen keine Vögel aufnehmen.“

Der Kontakt zu den Tieren fehlt den Schülern

15 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 14 Jahren sind seit dem Sommer neu dabei, um sich um die Tiere zu kümmern. Zurzeit sind das acht Igel, eine Ringeltaube und zwei Stadttauben. Die strengen Kontaktbeschränkungen haben Wiebke Bahruth erfinderisch gemacht. In zwei Gruppen aufgeteilt erhalten die ehrenamtlichen Helfer von Kaja Edzards Online-Unterricht in Vogelkunde und Wildtierhilfe. Die 22-Jährige kommt extra aus Kiel, um sich im Wildtierheim ehrenamtlich zu engagieren. Die Tiere werden in festen Zweierteams versorgt. „Wenn die Schüler gar nicht an die Tiere dürfen und alles nur in der Theorie lernen, dann verlieren sie bald die Lust“, sorgt sich Bahruth. Trotzdem sei es schwierig, den Kindern die praktische Arbeit nahezubringen. Insgesamt fast 40 Helfer gilt es im Lockdown zu koordinieren. Das sei viel Mehrarbeit für die Leiterin, die nur eine halbe hauptamtliche Stelle hat. „Aber wir haben ein gutes System und aufgrund der Vogelgrippe immerhin keine schweren Fälle. So gucken wir nun vermehrt auf unser Team.“

Und wenn jemand einen verletzen Vogel meldet? Wiebke Bahruth verspricht: „Dann finden wir eine gemeinsame Lösung in Absprache mit dem Kreisveterinäramt.“