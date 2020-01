Wohnträumen am Trammer See droht das Aus

Plön

Es war ein großer Traum, den der Investor Timm Barnstedt (heute Timm von Bargen) im Jahr 2005 träumte. Großzügiges Wohnen an künstlich ausgehobenen großen Teichen. 150 Häuslebauer sollte dieses Glück zuteilwerden. Grundstücke am Wasser sind bis heute knapp und begehrt. Die Idee mit dem Bauen an künstlichen Gewässern gefiel daher auch Sparkasse und Raiffeisenbank, die anfangs als Mitinvestoren auftraten. Die neue Siedlung sollte auf Plöner Stadt- und Rathjensdorfer Gemeindegebiet entstehen. In der Stadt und im Dorf war man euphorisiert von den Plänen. Die Aussicht auf mehr Bürger und damit höhere Zuweisungen vom Land beflügelte.

Probleme über Probleme

Die Wirklichkeit schlug in den nächsten Jahren erbarmungslos zu. Darf die Siedlung, die eigentlich vor den Stadttoren Plöns liegt, überhaupt 150 Wohneinheiten haben? Wie umweltverträglich sind künstliche Seen? Es folgten Machbarkeitsstudien. Steigende Erschließungskosten. Einwohnerversammlungen. Bodenuntersuchungen. Neue Beschlüsse der politischen Gremien. Verkleinerung der Bauflächen. Zweifel an der Entwässerung. Ausstieg von Sparkasse und Raiffeisenbank.

Bürgermeister Winter will Reißleine ziehen

Die wechselvolle Geschichte des Baugebietes am Trammer See füllt ganze Regale von Aktenordnern. Außer dem Bedrucken von ganz viel Papier ist nämlich nichts passiert. Nicht die kleinste Erschließungsstraße wurde angelegt, kein Rohr verlegt. Acker und Wiesen wie vor 15 Jahren. Plöns Bürgermeister Lars Winter will nun die Reißleine ziehen. Er möchte den gemeinsamen Planungsverband auflösen, den Plön und Rathjensdorf für das Bauprojekt gegründet hatten.

Grundeigentümer will kein Baugebiet

Winter sieht keine Chance, in absehbarer Zeit eine neue Siedlung zu entwickeln. Sein wichtigstes Argument: Der Eigentümer der Flächen schließt das für die nächsten zehn Jahre aus. Der Besitzer heißt Timm von Bargen, der Investor vom Anfang, der seine zwischenzeitlich verkauften Flächen wieder zurückerworben hat. Warum ausgerechnet er kein Interesse mehr an der Bebauung hat, ist unklar. Winter sieht auch nicht den politischen Rückhalt in der Ratsversammlung für das Projekt am Trammer See. Die SPD-Fraktion hatte schon vor Jahren ihre Meinung dazu geändert. Von der Euphorie zu Beginn ist in der Politik nichts mehr zu spüren.

Am Projekt bewegt sich nichts mehr

Winter: „Der Planungsverband kommt nur noch zusammen, um den Haushalt für das nächste Jahr zu beschließen.“ Am Projekt, für das er einst gegründet wurde, bewege sich aber nichts mehr. Ein Antrag auf Auflösung stand schon einmal auf der Tagesordnung des Verbandes, wurde aber verschoben. Nun tagt das Gremium am 14. Januar im Dörpshuus in Rathjensdorf erneut und berät über seine Zukunft.

Nur die Historiker freuen sich

Nur eine positive Nachricht gab es von den Trammer Bauplänen. Die Fläche musste anfangs archäologisch untersucht werden. Dabei tauchte aus Historikersicht eine kleine Sensation auf: ein Siegelabdruck des Papstes Anaklet II., der zwischen 1130 und 1138 den Titel für sich beanspruchte, aber nicht überall anerkannt war. Der Siegelabdruck vom Trammer See ist eine der ganz wenigen Spuren, die er hinterließ.