Nieselregen. Grau in Grau. Und weit und breit kein Schnee. So präsentiert sich der Winter 2019/2020 bisher. 50 Tonnen Streusalz und 15 Tonnen Granulat lagern beim Kommunalbetrieb in Preetz. Nachgekauft wurde im vergangenen Herbst nichts mehr. Aber die Mitarbeiter sind für den Ernstfall vorbereitet.