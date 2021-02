Laboe

Auf einer Fläche am Krützkrog staute sich bereits ein kleiner Teich, der zur Freude der Kinder zugefroren war. Am Sonnabend wollten die Laboer Feuerwehrleute ihre 6000 Liter Wasser aus den Löschtanks wie üblich nach zwei Monaten austauschen. Sie sprühten das Wasser auf den Teich und machten die Oberfläche wieder schön glatt.

Warnung vor Betreten der Eisflächen auf den Seen

„Sonst wäre das Wasser im Gully gelandet“, sagt Wehrführer Volker Arp. Mit einer Tiefe zwischen zehn und 20 Zentimetern sei das Betreten des Eises an dieser Stelle ungefährlich. Ganz im Gegensatz zu den Seen, vor dessen Betreten Feuerwehr und DLRG am Wochenende warnten.

20 Kinder und zehn Eltern nutzen den Sonntag zum Schlittschuh-Laufen. Alle hielten sich an die Corona-Abstände, so Arp. „Ich vertraue dabei auf den gesunden Menschenverstand.“ Nutzer in den sozialen Medien feindeten die Feuerwehr Laboe wegen ihrer Aktion an. Sie würde damit eine Attraktion schaffen, die viele Menschen anlocken würde. Einige Schreiber prophezeiten Verstöße gegen die Corona-Regeln. Arp wies das zurück: "Die Promenade und der Hafen sind deutlich voller."