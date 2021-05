Laboe

Über den im jüngsten Werkausschuss von Bürgermeister Heiko Voß vorgestellten zweiten Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 sind die Ausschussmitglieder nun übereingekommen. Im Wirtschaftsplan vorgesehen sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 407.100 Euro, wie der Beschlussvorlage zu entnehmen ist. Zudem wurden dieser Summe durch Beschluss im Werkausschuss noch 45.000 Euro für die Bausubstanz- und Nutzungsanalyse der Schwimmhalle hinzugefügt.

Unter anderem wurden 125.000 Euro für einen barrierefreien Strandzugang an der Lesehalle eingestellt. Voß teilte im Werkausschuss mit, dass die Baustelle hierfür bereits eingerichtet worden sei. Wie berichtet ist hier ein Bodenpodest vorgesehen, und über eine Rampe soll Menschen mit eingeschränkter Mobilität der Zugang zum Strand erleichtert werden.

Promenaden-Zaun erneuert

65.000 Euro dienen der Erneuerung des Promenaden-Zaunes entlang der Strandstraße. 400 Meter des maroden Holzzauns wurden bereits durch mit Kiesel gefüllte Gabionen ausgetauscht. Die Drahtkörbe sollen auch dem Hochwasserschutz und als Sandfang bei Sturm dienen (Kieler Nachrichten berichtete). Das Bauprojekt ist fertiggestellt, wie Voß auf Nachfrage bestätigte, nur einige kaputte Holzzaunabschnitte müssten noch ausgetauscht werden. Momentan gebe es Lieferschwierigkeiten für das Material.

Auch Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro für die Sanierung der Südmole stellen eine Investition im Wirtschaftsplan dar. Ein Planungsbüro soll nun zunächst für drei verschiedene Varianten einer Sanierung des Hafenbereichs jeweils ein Nutzungs- und Sanierungskonzept erstellen. So schlug es der Bürgermeister im Werkausschuss vor und erhielt dafür die Unterstützung der Ausschussmitglieder. Wenn die Konzepte fertiggestellt sind, sollen sie dem Ausschuss vorgestellt, zur Abstimmung gestellt und umgesetzt werden. Die Nutzergruppen der Südmole, so Voß, würden in den Planungsprozess mit eingebunden.

Grüne machten Druck

Die Grünen hatten zunächst im Werkausschuss einen Antrag mit Beschlussempfehlung „für einen sofortigen Beginn der Planungsphase zur Sanierung der Südmole“ gestellt, weil sie „die Gefahr einer weiteren Verschleppung des Sanierungsprozesses für die Südmole“ sahen. Weil nun aber die vom Bürgermeister angekündigten drei verschiedenen Konzepte in den kommenden Wochen vorgestellt werden sollen, zogen die Grünen ihren Antrag zurück.

80.000 Euro wurden im Wirtschaftsplan für diesjährige Veranstaltungen in Laboe veranschlagt. Die Planung enthält die Promenadenkonzerte in der Konzertmuschel von Anfang Juli bis Ende September, den Kunsthandwerker-Markt „Handgemacht“ im Juli und September sowie die „Deutsche U19-Beach-Volleyball-Meisterschaften“ vom 12. bis 15. August. Aufgeführt sind im diesjährigen Programm auch die „German Classics Laboe“, der „Kulinarische Herbstzauber Laboe“ vom 11. bis 24. Oktober auf dem Hafenplatz und das „Lichtermeer Laboe“ im Kurpark vom 22. bis 24. Oktober.

Kein Weinfest in diesem Jahr

Vor dem Hintergrund des Beschlusses, ab sofort 25 Prozent des Veranstaltungsbudgets für Kinder- und Jugendveranstaltungen aufzuwenden, musste nach Informationen im Sachstandsbericht zur Veranstaltungsplanung das Weinfest und der „Tannenwald Laboe“ abgesagt werden. Nach Anregungen aus dem Ausschuss wird der Tannenwald bei entsprechend günstiger Kostenlage nachträglich in die Planung aufgenommen.

Lesen Sie auch:Urlaubskirche Probstei lockt mit buntem Programm

Neben dem Wirtschaftsplan stand auch die Parksituation in Laboe auf der Tagesordnung. Die LWG hatte beantragt, ab diesem Jahr Saisonparkplätze außerhalb des Ortskerns zu schaffen. Ziel soll sein, den Verkehr im Ort zu entlasten. "Wir haben definitiv ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in Laboe und brauchen dringend zusätzliche Parkplätze", unterstützte Günter Petrowski (CDU) den Antrag. Der Bürgermeister wurde beauftragt, Gespräche mit Eigentürmern infrage kommender Grundstücke aufzunehmen.