Plattdeutsch lernen – das wollen Cajus, Marie und Janne unbedingt. Dafür gehen sie nach der Schule am Nachmittag derzeit einmal wöchentlich ins Dorfgemeinschaftshaus in Wisch. Die Schüler sind mit Feuereifer dabei. Ziel: ein eigenes Theaterstück, das dann in den Gemeinden aufgeführt wird.