Wisch

Um 17.28 Uhr ging der Notruf in der Kieler Polizeileitstelle ein. Auf gerader Strecke waren in Höhe des Ortsausgangs der Gemeinde Wisch in Fahrtrichtung Schönberg auf der B502 zwei PKW ineinander geprallt. Eines der beiden Fahrzeuge rutschte die Böschung hinunter, die beiden Insassen wurden dabei leicht verletzt und mussten mit Hilfe eines Bergungsgerätes der örtlichen Feuerwehr befreit werden. Auch der Fahrer des anderen Wagens wurde bei dem Unfall leicht verletzt. "Es besteht für alle drei Personen keine Lebensgefahr", erklärte die Polizei in Kiel.

Etwa anderthalb Stunden dauerte die Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen an. Erst gegen 19 Uhr war die B502 wieder frei befahrbar. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern nach Angaben der Polizei noch an.