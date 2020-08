Wittmold

Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 76 in Höhe Wittmoldt durchgeführt hat die Polizei einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Er fuhr mit 163 Kilometern pro Stunde mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Den Mann erwarten nun ein Fahrverbot von drei Monaten, eine Geldbuße von 1.200 Euro und zwei Punkte in Flensburg.

Insgesamt wurde am Sonntag zwischen 15.30 bis 18.30 Uhr die Geschwindigkeit von insgesamt 580 Fahrzeugen gemessen. 39 weitere Autofahrer überschritten die Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h. Drei von ihnen droht aufgrund der gemessenen Geschwindigkeiten ein Fahrverbot.

