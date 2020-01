Viel Ostsee, roter Backstein und eine Kleinstadt-Atmosphäre: Diese Stimmung versprüht der fiktive Ort Nordholm im ZDF-Krimi "Das Mädchen am Strand", der am 6. und 8. Januar 2020 zu sehen ist. Viele Szenen entstanden in Lütjenburg. Das Team drehte aber auch noch an weiteren Orten. Ein Überblick.

Von Hans-Jürgen Schekahn