Dersau

„25 Gedichte, darunter auch einige aus anderen Ländern, haben wir dafür ausgewählt und sie auf wetterfeste Lkw-Planen drucken lassen, damit Spaziergänger sie noch bis in den Herbst hinein zwischen den Bäumen entdecken können“, erzählt die Initiatorin Ros witha Richter. Schon in den zurückliegenden Jahren hat sie mit einem kleinen Team die bundesweite Aktion zur Sprach- und Leseförderung für Kinder und Erwachsene aus Dersau und Umgebung gestaltet.

Bei den bisherigen Installationen im Eichholz, stets unterstützt vom Eigentümer Graf Brockdorff-Ahlefeldt, spielten Sprache und Symbolik schon immer die Hauptrolle. Mal waren es Gedanken, die auf Schilder geschrieben waren, mal Verkehrs- oder Hinweisschilder mit teils verwirrenden, teils belustigenden Botschaften.

Die aktuelle Installation mit „Wald- und Wiesenlyrik“ wurde von Ralf Buchner aus Kiel sowie vom Kreis Plön finanziell unterstützt, und die Idee mit den wetterfesten Lkw-Planen stammt von der Kieler Designerin Anja Kühn. Treffpunkt für den Rundgang ist um 15 Uhr vor Leibers Galerie-Hotel im Redderberg 18.

Unterschiedliche Lesungen an drei Abenden

Zum weiteren Programm gehören am Montag, 20. Mai, ab 19 Uhr eine abendliche Lesung „Lyrik von und mit Arne Rautenberg“ am Kleinen Uklei-See. Am Mittwoch, 22. Mai, ebenfalls 19 Uhr, steht am gleichen Ort eine szenische Lesung mit Kati Luzie Stüdemann und Elena Schmidt-Arras auf dem Programm. Am Donnerstag, 23. Mai, gibt es am Kleinen Ukleisee ab 19 Uhr eine Lesung zum Thema „70 Jahre Grundgesetz“ mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Treffpunkt an allen drei Abenden ist um 18 Uhr vor Leibers Galerie-Hotel. Zur Abschlussveranstaltung am Sonntag, 26. Mai, geht es vom gleichen Treffpunkt aus bereits um 10 Uhr los in Richtung Kleiner Ukleisee, wo passend zum Tag der Europawahl Kindergedichte aus Europa und anderen Ländern in Originalsprache mit anschließender Übersetzung vorgetragen werden.