Das neue Wohngebiet auf dem früheren Kasernengelände in Lütjenburg nimmt erste Formen an. 24 Grundstücke und damit mehr als die Hälfte sind verkauft. Vier Bauherren sind schon gestartet. Bürgermeister Dirk Sohn rechnet damit, im nächsten Jahr alle Flächen verkauft zu haben.

Von Hans-Jürgen Schekahn