Lütjenburg

Der Wohnungsbesitzer war in der vergangenen Woche aus gesundheitlichen Gründen ins Krankenhaus eingeliefert worden. „Der Mann kann grundsätzlich fachgerecht mit Feuerwerk umgehen“, sagte Polizeisprecher Matthias Felsch. Nach Informationen der Kieler Nachrichten handelt es sich um einen früheren Beamten, der im Nebenberuf über Jahrzehnte hinweg große Feuerwerke in ganz Schleswig-Holstein organisierte und in der Region bekannt war. Er gilt als vorsichtig und umsichtig im Umgang mit den Feuerwerkskörpern.

Zufällig auf die Pyrotechnik aufmerksam geworden

Nun werde geprüft, ob der Mann das Material in seiner Wohnung lagern durfte und ob er noch eine Erlaubnis besaß, mit Pyrotechnik in diesen Mengen umzugehen, so Felsch. Die Behörden waren in der vergangenen Woche auf die explosiven Stoffe aufmerksam gemacht worden, als der Mann von Sanitätern aus der Wohnung geholt und ins Krankenhaus gebracht worden war.

Augenzeugen berichten, wie am Montag gegen 15 Uhr zunächst Polizei vor die Wohnung fuhr und anschließend ein Kleintransporter des Kampfmittelräumdienstes des Landes anrückte. Die Ladefläche des Transporters reichte demnach gerade aus, die Menge an Pyrotechnik aus dem Haus zu fassen.

Die Polizei konnte keine Angaben über die genaue Menge der Explosivstoffe machen.