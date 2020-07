Schönkirchen

Entstanden allein im vergangenen Jahr rund 80 Wohneinheiten in Schönkirchen, kommen absehbar noch einmal mehr als 100 dazu. Sogar im Ortskern – direkt am Dorfteich – rückte jetzt schon der erste Bagger an.

In der Dorfstraße ist der Wandel des Ortskerns jetzt erkennbar. Das ehemalige Gebäude des seit Anfang 2017 geschlossenen Gasthauses „Im Landhaus“ ist bereits abgerissen. Bis voraussichtlich Ende kommenden Jahres sollen in dem neuen Gebäude sieben Wohnungen entstanden sein.

Entwicklung nach dem Prinzip "schön wohnen statt schick essen"

Direkt gegenüber folgt die Ortskernentwicklung ebenfalls dem Prinzip „schön wohnen statt schick essen“. Denn auch hier wird der ebenfalls seit Anfang 2017 geschlossene „Heuck’s Gasthof“ auf insgesamt 5000 Quadratmetern Grundfläche demnächst einem Neubau mit elf Wohnungen plus einer Praxis für Physiotherapie weichen.

Dass das gastronomische Angebot der Gemeinde nun auf unabsehbare Zeit auf eine Pizzeria, ein Café am Dorfteich und einen Dönerimbiss mächtig zusammenschnurrt, findet Schönkirchens Bürgermeister Gerd Radisch zwar „ausgesprochen schade“. Es bestehe aber „berechtigte Hoffnung“, dass sich im neuen Gewerbegebiet Söhren V gastronomisch etwas entwickle. Genauere Angaben zu diesem gastronomischen „Etwas“ wollte der Bürgermeister mit Rücksicht auf die laufenden Gespräche dazu aber nicht machen.

Jetzt entstehen Wohnungen auch im Ortskern

Insgesamt laufe die Entwicklung des neuen Gewerbegebiets, in dem auch Geschosswohnungsbau vorgesehen ist, ausgesprochen gut. Rund 75 Prozent der mehr als zehn Hektar umfassenden Flächen im Söhren V sind nach Angaben von Gerd Radisch in nicht einmal neun Monaten Vermarktungszeit entweder reserviert oder verkauft worden. Wie es dort – auch mit dem Wohnungsbau weitergeht – liege nun in der Hand der Gemeindevertretung, die nun über die entsprechenden Investorenpläne entscheide.

Etwas konkreter sind die Planungen für eine weitere Bebauung im Ortskern auf einem rund 5000 Quadratmeter großen Gartenareal hinter dem Alten Gildehaus, nur einen Steinwurf vom Dorfteich entfernt. Bis hier die ersten Bagger zur Errichtung der Gebäude mit Platz für 27 Wohnungen anrücken, könnte aber nach Einschätzung des Bürgermeisters noch ein Jahr dauern.

Das Ende des Baubooms ist schon absehbar

Ist das Areal dann bebaut, markiert dies aber auch das vorläufige Ende des Baubooms: „Denn noch weiter verdichten können wir dann so gut wie nicht mehr, weil wir keine großen Flächen mehr haben“, erklärt Gerd Radisch. Dabei könne die Gemeinde weitere Wohnungen bestens gebrauchen.

Denn die Lage der Gemeinde zwischen Ostseestränden und Landeshauptstadt sowie ihre gute Verkehrsinfrastruktur durch Buslinien, Schnellstraßen und der für 2021geplanten Bahnanbindung an „ Hein Schönberg“ verleihe Schönkirchen eine große Anziehungskraft für Unternehmen und künftige Neubürger gleichermaßen.

Gute Infrastruktur Schönkirchens wirkt anziehend

Wie stark die Anziehungskraft wirke, zeige die Nachfrage nach Wohnungen, die schon verkauft oder vermietet seien, obwohl sie zum Teil noch gar nicht fertig seien. Zum Beispiel beim fast vollendeten dritten Wohngebäudeblock in der Anschützstraße (zwölf neue Wohnungen, insgesamt 36) sowie den 24 Wohnungen direkt am Schaarweg. Gehe das so weiter, glaubt Radisch bei der Einwohnerzahl Schönkirchens (aktuell 6748) an einen Sprung über die 7000er-Marke.

