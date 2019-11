„Laboe kreativ“ – unter diesem Motto beteiligen sich 33 Künstler an der neuen Ausstellung im Freya-Frahm-Haus. Die vielseitige Kunstschau wird am am Freitag, 22. November, um 18 Uhr in der Strandstraße 13 eröffnet. Die Palette reicht von Bildern über Skulpturen bis hin zur Lesung.