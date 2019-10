Videospiele verkaufen war gestern

Preetz

Acht Fernseher mit Konsolen und Controllern umrahmen die linke Seite des Videospieleladens "Youplay" in Preetz. An drei Fernsehern stehen rote Gaming-Sitze mit Lenkrädern. Sie sind Teil des neuen Konzepts von Inhaber Angelo Dedevesis. Er möchte nicht mehr vom Verkauf von Videospielen abhängig sein. Die neue Idee: Dedevesis will zum Hotspot für Gaming-Turniere und E-Sport werden.

"Youplay" in Preetz : Videospieleladen im Getränkemarkt

Im Mai zog Dedevesis mit "Youplay" von Kiel nach Preetz um. Dort hat er Platz. 140 Quadratmeter misst sein Geschäft "Youplay" in Preetz, es ist in einem ehemaligen Getränkemarkt eines Supermarkts angesiedelt. An der rechten Wand ragen große Regale mit Videospielen bis an die Decke. Doch leer werden die Regale nicht mehr. Der Verkauf von Videospielen im Einzelhandel bricht ein – das merkt auch Dedevesis von "Youplay" in Preetz.

"Es macht nicht mehr wirklich Spaß. Ich fühle mich gegenüber der Entwicklung machtlos", sagt er. Seit 17 Jahren verkauft der 50-Jährige Videospiele - mittlerweile auch bei Amazon und Ebay. Ein gutes Drittel seines Umsatzes stammt aus dem Online-Handel. Doch auch da sinken die Verkaufszahlen.

E-Sport-Teams sollen bei "Youplay" in Preetz trainieren

Deswegen baut Dedevesis sein Konzept für "Youplay" in Preetz um – in Richtung E-Sport. Alle drei Wochen findet bei "Youplay" in Preetz ein Spieleturnier statt. Die Spieler zahlen eine Teilnahmegebühr, die Top Drei des Turniers bekommt Preise. Auch ansonsten dürfen Gamer zu ihm kommen und für kleines Geld ihre Lieblingsspiele zocken. Und in Zukunft sollen sogar professionelle E-Sport-Teams bei "Youplay" trainieren.

Dedevesis ist sich sicher, dass das Konzept Zukunft hat. "Im Optimalfall finden hier irgendwann jeden Abend Turniere statt", sagt er. Aber: "Das ist vielleicht auch nicht mehr meins." Denn trotz der Aufbruchstimmung ist Dedevesis müde. Er weiß nicht, ob er die Kraft und die Lust für die Umstellung aufbringen kann. Dedevesis lächelt. Dann sagt er: "Es ist aber immer noch eine der schönsten Sachen der Welt, mit Videospielen zu arbeiten."

