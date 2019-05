Preetz

Mit seinem Youtube-Video hatte der Musiker im Januar die Aufmerksamkeit von Lehrerin Birte Hoffmann erlangt. „Es beginnt in dir“, so heißen Song und Video, hatte die Schüler stark berührt und auch betroffen gemacht. In dem Video geht es um einen Jungen, der viel Ungerechtigkeit in seiner Nachbarschaft sieht und beschließt, ein berührendes Bild zu malen. Darauf zu sehen ist ein Mensch, der einen Hilfsbedürftigen aus einer Grube zieht. Er lässt das Bild als Papierflieger mit der Botschaft „Es beginnt in dir“ aus dem Fenster segeln, worauf eine Frau es findet, kopiert und überall aufhängt. So entsteht eine Bewegung der Mitmenschlichkeit und Toleranz gegenüber Schwächeren.

Der Wunsch: MaximNoise tritt auf dem Schusterfest auf

„Die Schüler meines Philosophieunterrichts wollten diese positive Message weitertragen, zeigten das Video der ganzen Schule und organisierten eine Aktion auf dem Marktplatz“, erklärte Hoffmann. Damals wollten sie mit selbst gemalten Bildern, Postkarten und selbst gestalteten T-Shirts aus einer kleinen Idee eine große Kampagne machen. „Wir waren sogar beim Bürgermeister, und die Kinder wünschten sich einen Auftritt von MaximNoise beim Schusterfest.“

Das dabei gedrehte Video schickten sie MaximNoise. Ein Auftritt sei nicht möglich, bedauerte Birte Hoffmann, doch der Musiker wollte so viel Engagement belohnen. „Ich war auf einer Messe in Hamburg und dachte, da ist Preetz ja nicht weit“, erklärt der Neusser Max Jäger, der unter seinem Künstlernamen MaximNoise rappt und produziert.

Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft im Fokus

Mit Handschlag begrüßt der Künstler jeden einzelnen Schüler. Schnell weicht die Ehrfurcht neugierigen Fragen. Wie er zu der Idee des Videos gekommen sei, möchte eine Schülerin wissen. Das Video sei Teil der weltweiten Initiative Creators for Change von Youtube, die Menschen unterstützt, positive soziale Veränderungen voranzutreiben, so MaximNoise. Es ginge um Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft – im Netz und in der Welt. „Wenn du der Welt etwas erzählen darfst, dann redest du nicht über dich. Die Leute meckern so viel und schieben die Schuld auf andere – ich finde, man muss bei sich selbst anfangen. Das war meine Idee.“

Die Kinder erfahren, dass MaximNoise wegen einer Sehbehinderung als Kind gehänselt wurde, dass er Rettungsassistent gelernt hat, aber schon immer „gerappt und gesungen“ habe, wie es ihm gefällt. Dann singt der Youtube-Star mit den Kids den Refrain von „Es beginnt in dir“ – textsicher schmettern die Schüler mit.

Eine Lautsprecherdurchsage der Schulleiterin Anna Wollenberg ruft die gesamten Schüler in die Turnhalle. Ein Orkan aus Jubelrufen brandet durch die Klassenräume. Autogrammstunde. Singen. „Eine Sache möchte ich Euch mitgeben“, so MaximNoise zum Schluss, „folgt Euren Träumen!“

Der Link zum Video:

www.youtube.com/watch?v=N0DYYR3Ve8c