Lütjenburg

Die Hauptrollen spielen dieses Mal Anja Kling als Silke Broder und Heino Ferch als Ermittler Simon Kessler. Barbara Auer als seine frühere Kollegin Hella Christensen rückt filmisch in den Hintergrund, obwohl sich die Handlung um ihre Figur dreht.

Kessler sucht seine verschwundene Kollegin Christensen

Der Inhalt: Nach einem verpassten Anruf und einer beunruhigenden Mailboxnachricht seiner ehemaligen Kollegin Hella Christensen macht sich der Ermittler Simon Kessler auf den Weg nach Nordholm. Dem Kommissar ist klar, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Als Hellas Segelboot auf dem Meer geborgen wird, finden sich darauf ihre Blutspuren und ihr Handy – von der ehemaligen Kommissarin selbst fehlt jede Spur. Eine Soko, geleitet von der neuen Kommissarin Lena Jansen (Isabell Polak), übernimmt die Ermittlungen.

Das Ermittlerteam muss nicht nur Hellas Verschwinden aufklären, sondern auch den Tod der 15-jährigen Viviane, die von ihrer Freundin Charlotte Broder (Lilly Barshy) im Wald gefunden wurde und vermutlich an einer Medikamentenüberdosis gestorben ist. Eigentlich hatte Kessler gehofft, aus rein privaten Gründen nach Nordholm zurückzukehren, um seine Beziehung mit Silke Broder zu festigen, doch die hat mit ihrer pubertierenden Tochter nach Vivianes Tod ganz andere Sorgen, und auch ihr Ex-Mann Hauke (Patrick von Blume) schaltet sich nach langer Abwesenheit wieder in das Familienleben ein. Kessler wird klar, wie wenig er über das Leben seiner ehemaligen Kollegin wusste.

So taucht nach Jahren plötzlich Hellas Schwester Rieke Lehwald (Ulrike C. Tscharre) mit ihrem Mann Paul (Hary Prinz) auf. Haben die beiden etwas mit Hellas Verschwinden zu tun? Geht es um das Erbe des kürzlich verstorbenen Vaters, der Hella zur Alleinerbin machen wollte? Oder hat Hellas Geliebter Thomas Haller (Stefan Kurt) etwas mit dem Fall zu tun? Denn es stellt sich heraus, dass der Leiter einer Seniorenresidenz Sozialbetrug im großen Stil begeht. Hatte Hella etwas herausbekommen und musste deshalb sterben? Auch Hallers Ehefrau Maria (Leslie Malton), die von der Affäre ihres Mannes wusste, hätte ein Motiv. Kessler will Hellas Verschwinden aufklären – koste es, was es wolle.

Fans der Krimi-Zweiteiler mit Heino Ferch schauen bei „Die Frau im Meer“ ganz genau hin, wie sich die Liebe zwischen dem Ermittler Kessler und der Buchhändlerin Broder entwickelt. Sie hatten in einem vorangegangenen Teil eine kurze Beziehung.