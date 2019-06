Der Schönberg-Talk begeisterte am Mittwochabend rund 120 Zuhörer im Hotel am Rathaus. Seit fünf Jahren bitten Ex-Bürgermeister Wilfried Zurstraßen und der Kinderarzt Rüdiger Penthin Gäste aus Politik und Kultur auf die Bühne. Auch der Chef der Kreismusikschule gewährte jetzt Einblick in sein Leben.