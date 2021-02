Preetz

Horst Schilling sitzt an seinem Esstisch und hat per Live-Stream Jan-Phillip Lehmker aus Hannover zugeschaltet, mit dem er gerade erstmalig als Duo auf Deutschlandtournee gehen wollte.

Zaubershow heißt "Polaroid - Magie der Momente"

„Polaroid – Magie der Momente“ lautet der Titel der Zaubershow, die aber aufgrund der Corona-Pandemie in den Herbst verschoben werden musste. Nun sind die beiden Zauberkünstler am 13. November ab 20 Uhr in der Aula des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Preetz zu sehen.

„Als Kind habe ich immer gehofft, dass ich irgendwann den Einladungsschein nach Hogwarts bekomme“, gesteht Horst Schilling grinsend, der nach seinem Studium in Kiel als Lehrer für Mathematik und Geschichte arbeitet.

Begeistert verfolgte er im Fernsehen auch die Tricks von David Copperfield und Uri Geller. Der Zauberkasten seiner Großeltern enttäuschte ihn allerdings: „Das hat nicht der Qualität entsprochen, die ich gerne gehabt hätte.“

Doch vor drei Jahren legte er richtig los. Auf Youtube schaute er sich Kartentricks an und entwickelte eigene.

Verblüffender Kartentrick

Spontan zieht er einen Packen im Vintage-Stil hervor und fragt: „Wollen wir was ausprobieren?“ Dann fordert er mich auf, ein paar Karten vom Stapel abzunehmen, eine einzelne herauszuziehen, sie mir zu merken und zurückzustecken. Er macht das Gleiche. Der Haufen wird gemischt. Dann verraten wir, welche Karte wir hatten. Er breitet alle auf dem Tisch aus: Und genau die beiden gezogenen Karten liegen mit dem Bild nach oben. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat...

Er zaubere gerne mit den Vintage-Karten, erzählt Schilling. „In jeder Jackentasche hat er welche dabei“, wirft Lehmker ein, der in Teilzeit als Pressesprecher für die Bundesagentur für Arbeit tätig ist.

Schilling will etwas zeigen, was die Leute so noch nicht gesehen haben, und sie zum Staunen bringen. Das macht er auch als sogenannter Hochzeitszauberer. „Man kann mit Karten unglaublich schöne Momente zaubern.“ Es sei doch auch egal, wie der Trick funktioniere – man solle sich als Zuschauer einfach zurücklehnen und die Flucht aus dem Alltag genießen. „Gerade bei Hochzeiten ist es die pure Glückseligkeit.“

Mit Magie in eine andere Welt eintauchen

Magie sei etwas ganz Besonderes, sagt er: „Man taucht ein in eine andere Welt.“ Schnell habe er festgestellt, dass auch die Mental-Magie sein Ding sei. „Es ist die Kunst, unmögliche Gedanken zu lesen und sie vorherzusagen.“

Er habe aber keine übernatürlichen Fähigkeiten, verrät er, sondern schaffe einfach einen magischen Moment. Auf der Bühne erwecke er zwar den Anschein, dass er Gedanken lesen könne, aber er sage hinterher ganz ehrlich, dass er nur eine Illusion erzeuge. Und bei Nachfragen von Zuschauern muss er auch schon mal ganz deutlich betonen, dass er nicht mit der verstorbenen Großmutter kommunizieren könne.

Körpersprache verrät schon ganz viel

Wichtig sei bei der Mental-Magie die Körpersprache der Besucher, die er genauso wie Lehmker, der sich auf Zauberwürfel-Kunst spezialisiert hat, interaktiv einbinde. „Ohne Zuschauer können wir nicht zaubern“, betont der 28-jährige Lehmker. Sie seien nicht Statisten, sondern elementarer Bestandteil der Show. Es gehe darum, Emotionen zu erzeugen und mitzuerleben, wie die Menschen darüber sprechen.

Kennengelernt hatten sich die Beiden beim weltweit größten Zaubertreffen im britischen Blackpool. Schnell beschlossen sie, sich zusammenzutun. „Allein hat man nur zwei Augen, zu zweit kann man sich austauschen“, sagt Lehmker. „Ich komme mit abgefahrenen Ideen um die Ecke und Jan entdeckt pragmatische Ansätze“, fügt Schilling hinzu.

Die Zeit des Lockdowns und der fehlenden Auftritte nutzen sie, um sich im gemeinsamen Brainstorming Tricks auszudenken oder sie weiterzuentwickeln.

Stundenlange Übung für die Zaubertricks

Wichtig sei ihnen, dass ihre Tricks einen ganz eigenen Charakter haben und nicht beliebig austauschbar sind. „Das ist nicht Zauberei von der Stange, sondern hat individuelle Facetten – das spiegelt unsere Liebe zur Zauberei wider.“ Sie tauschen sich regelmäßig aus und üben täglich eine oder mehrere Stunden, denn die Tricks erfordern Fingerfertigkeit.

Für die Show treffen sie sich einmal im Monat. Auf ihren Auftritt in Preetz freuen sie sich schon. Der Abend ende mit einem ganz besonderen magischen Moment, verspricht Horst Schilling: „Der letzte Effekt ist etwas, was die Zuschauer ganz bestimmt nicht erwarten.“