Der Klosterhof in Preetz dürfte deutschlandweit eines der ersten Areale sein, in dem die Sommerzeit bereits begonnen hat. Denn schon am Freitag war der Uhrmachermeister Martin Stadermann gegen 9 Uhr vor Ort, um die aus dem Jahr 1788 stammende Uhr an der Klosterkirche eine Stunde vor zu stellen.