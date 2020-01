Viel Applaus und prall gefüllte Präsentkörbe gab es für Gisela Nitsch und Dieter Rath am Wochenende auf dem Neujahrsempfang in Kühren. Als „längst überfällig“ bezeichnete Bürgermeister Claus Timmermann vor allem die Ehrung von Dieter Rath, der sich seit 40 Jahren in der Gemeinde engagiert.