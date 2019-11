Ein Seehund sorgt derzeit in der in der Heikendorfer Bucht für Aufmerksamkeit. Regelmäßig – so auch an diesem Mittwochvormittag - ruht er sich auf einem großen Stein nahe dem Fördeufer aus und zieht die Blicke der Spaziergänger auf sich. Experten sagen: Das ist nichts Ungewöhnliches.