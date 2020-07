Schwentinental

Das Datum 30. Juli 2020 wird Thomas Günther so bald nicht vergessen. Die Uhrzeit auch nicht. Um exakt 15.31 Uhr hatte der 49-Jährige eine nervenzerrende Premiere erfolgreich überstanden: die erste Bombe seines Lebens unschädlich gemacht.

Gemeinsam mit seinem Chef Oliver Kinast entschärften die beiden Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes am Donnerstag auf einer Koppel in Klausdorf an der L52 zwei je 1000 Pfund schwere Fliegerbomben aus US-amerikanischer Produktion.

Spezialwerkzeug musste angefertigt werden

Dass die beiden „Oschis“ schon nach nur 90 Minuten keinen Schaden mehr anrichten können, hätte Oliver Kinast nicht gedacht und mit deutlich mehr Zeit gerechnet. Denn die beiden „halb panzerbrechenden“ Bomben wiesen außer einem vergleichsweise schmalen Metallkörper noch eine weitere Besonderheit auf: Zur Lösung der sogenannten Übertragungsladung zur Zündung der Bomben musste noch am Tag zuvor vom Kollegen ein Spezialwerkzeug angefertigt werden, ein sogenannter Buchsenschlüssel mit einem Sondermaß. Ob der aber wirklich millimetergenau ins Bombenschloss passt, blieb bis zuletzt ungewiss. Doch er passte.

So nah kam er einer Bombe noch nie

Glatt verlief auch Thomas Günthers Entschärfungspremiere. Dabei ist dieser Job für den Chef des Sondierungstrupps beim Kampfmittelräumdienst relatives Neuland. Doch diesmal musste der Aufspürexperte trotzdem so nah ran an die Bomben wie noch nie, denn der sonst mit Entschärfungen beauftragte Kollege weilte im Urlaub.

Stundenlang saßen Thomas Günther und Oliver Kinast in den vergangenen zwei Tagen zusammen, brüteten über Zeichnungen und Querschnittmodellen der Bomben. „Jeden Handgriff sind wir x-mal durchgegangen. Wer was wann macht – auch, wenn etwas nicht so läuft.“

Die Angst kam erst, als alles vorbei war

Und wie war’s dann, als es ernst wurde? „Je näher ich den Bomben kam, desto ruhiger wurde ich“, schilderte Thomas Günther seine Gefühle: „Bei der Entschärfung selber war wie im Tunnel, blendete alles aus.“ Erst als alle Zünder draußen waren, sei mit der Entspannung auch etwas Angst hochgekommen. „Aber das ist normal.“

Auch vor der eigentlichen Entschärfung hatten die Experten des Kampfmittelräumdienstes mit viel Fingerspitzengefühl eine knifflige Aufgabe zu lösen: eine fast sieben Meter tief im Wiesenboden ruhende Bombe musste von einem Spezialbagger ausgegraben und – erschütterungsfrei – rund 50 Meter weiter zum Platz der Entschärfung transportiert werden, wo die zweite Bombe lag.

Warum die Bomben 1944 auf einer Koppel landeten

Fragt sich nur: Warum lagen zwei so große Exemplare überhaupt auf einer Koppel? Warum warfen die US-Piloten 1944 beim Luftangriff auf Kiel ihre zerstörerische Fracht ausgerechnet dort ab, wo es auch damals gar nichts zu zerstören gab? Für Oliver Kinast kommen dafür zwei Gründe infrage: „Entweder wurden die zuvor abgeworfenen Markierungsbomben durch Sturm Richtung Koppel abgetrieben. Oder die bis zu 4000 Meter hoch fliegenden Piloten hatten wegen Dunkelheit und schlechtem Wetter so schlechte Sicht, dass sie die Bomben einfach zu früh abgeworfen haben.“ So ganz genau sei das zwar heute nicht mehr zu sagen, ungewöhnlich seien so abgelegene Bombenfundorte aber nicht.

Für Thomas Günther war dieser Arbeitstag inklusive Entschärfungspremiere mehr als ungewöhnlich. Mit einem Feierabendbierchen werde er wohl nicht enden (können). „Ich denke, der Anlass für einen Whisky ist in diesem Fall durchaus gegeben.“

