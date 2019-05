Plön

Einen Überblick verschafft die Firma Köhnemann, die die Besucher mit einer Arbeitsbühne 37 Meter in die Höhe fährt. Am Boden gibt es diverse Mitmachaktionen, Messestände aber auch Vorträge, Kulinarisches und Live-Musik. Und wer noch mehr sehen möchte, kann an verschiedenen Führungen teilnehmen.

Die Ausstellerliste liest sich wie das „Who-is-who“ von Plön und Umgebung. Viel Platz werden auf dem Marktplatz Opel Estorff und Ohla Automobile einnehmen, die ihre Fahrzeuge vorfahren. Handwerker und Kaufleute bauen ihre Stände auf und zeigen von Sanitär über Fenster, Optik und Elektro bis zu Baustoffen, was in der Kreisstadt alles angeboten wird. Auch die gerade gerettete Firma Elektro Sohn (wir berichteten) hat sich angemeldet. Organisationen, Bildungsträger und Vereine, die Bereiche Mode, Gesundheitsvorsorge und Immobilienvermarktung sind ebenfalls vertreten.

Kinder dürfen in kleinen Baggern fahren

Eine Hüpfburg wird aufgebaut, es gibt Gewinnspiele und Butler Ernst-Alfred begleitet die Plön-Schau humorvoll. Kinder dürfen in kleinen Baggern fahren, Erwachsene per Kran große Betonsteine bewegen. Schustermeister Torsten Lehmann gibt Einblicke in sein Handwerk. Auch die Kieler Nachrichten gehören zum Aussteller-Team. Der Golfclub Waldshagen macht Werbung, indem er drei Minigolf-Bahnen installiert, auf denen die Schläger geschwungen werden.

Wer es etwas ruhiger mag, hört sich Vorträge in der Förde Sparkasse an. Zum Thema Finanzen oder Immobilienverkauf, wie richtig geheizt wird und was die Stadtwerke in Sachen Glasfaser zu bieten haben. Rolf Balk von der Polizei informiert zum Thema Einbruchschutz.

Das Programm und sämtliche Aussteller der Plön-Schau sind im Internet auf www.ploenschau.de zu finden.