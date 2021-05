Tasdorf kann das seit Langem geplante Dorfgemeinschaftshaus bauen. Am Wochenende bewilligte das Innenministerium den beantragten Zuschuss in voller Höhe – und das sind immerhin 750.000 Euro. Die Freude in der Gemeinde ist groß, der erste Spatenstich wird noch für dieses Jahr angepeilt.