Stolpe: Ein Dorf ringt um Fassung

Stolpe

„Traurig. Einfach nur traurig“: Diese Worte werden derzeit von nahezu allen Stolpern in den Mund genommen, wenn sie über die Stimmung im Dorf sprechen. Die Gemeinde ist von der Corona-Krise besonders schwer getroffen. Vor knapp zwei Wochen starb zunächst der zweite stellvertretende Bürgermeister, dazu wurden rund 90 Dörfler in häusliche Quarantäne geschickt und eine Handvoll Bewohner positiv getestet. Anfang der Woche wurde gemeldet, dass ein zweiter Einwohner in Zusammenhang mit dem Coronavirus starb.

Wie der erste, mit 70 Jahren verstorbene Stolper hatte auch der zweite Verstorbene schwere Vorerkrankungen gehabt. Bürgermeister Holger Bajorat sprach nach dem Tod des 80-Jährigen im Neumünsteraner Friedrich-Ebert-Krankenhaus von einer belastenden Situation im Dorf.

"Beide waren Nachbarn und saßen abends oft zusammen."

„Beide kannten sich, sie waren ganz enge Nachbarn und saßen abends oft zusammen“, erzählte Bajorat. In die Trauer mischt sich aber auch Erleichterung beim Gemeindechef – der Todesfall steht in Zusammenhang mit der ersten Infektionswelle. „Wir haben hier keine neue Epidemie, das ist immerhin etwas Gutes.“ Zudem wurden im Laufe der vergangenen Woche sämtliche Quarantäne-Anordnungen im Dorf aufgehoben.

Rund 90 Stolper trafen zwischen dem 10. und 13. März bei Sitzungen, Feuerwehrtreffen und einer Hochzeit auf den Erstinfizierten und wurden isoliert. Die für zwei Wochen abgemeldete Feuerwehr ist wieder komplett einsatzbereit, berichtete Wehrführer Kai-Andreas Wennemuth. Die Brandschützer haben sich jetzt in zwei unabhängigen Gruppen aufgeteilt. Die Stimmung in der Wehr ist aber gedrückt.

Der Verstorbene hatte im Februar noch groß seinen 80. Geburtstag gefeiert

Der Verstorbene war Ehrenmitglied in der Wehr. „Er hätte trotz der Vorerkrankungen noch zehn Jahre leben können, das finde ich besonders tragisch“, sagte der Wehrführer. Traurig sind auch Walter (78) und Ilka (74) Prosch, die als Nachbarn beide Verstorbenen gut kannten. Der Ältere hatte noch im Februar mit über 100 Gästen seinen 80. Geburtstag gefeiert. „Er war noch so unternehmungslustig“, erzählte Ilka Prosch. Das Ehepaar gehörte nicht zur Liste der Kontaktpersonen, trotzdem legten sie sich selbst eine häusliche Quarantäne auf. „Unser Sohn kauft für uns ein und Lesestoff bestellen wir uns beim örtlichen Buchhändler, der bringt uns die Bücher nach Hause“, erklärte die Stolperin.

Auch Otto Meyer verspürt Trauer, als langjähriger Gemeindevertreter kannte er den zweiten stellvertretenden Bürgermeister gut. Zugleich kritisiert er die angeordneten Maßnahmen zur Einschränkung des Coronavirus als unsinnig. „Es ist die gleiche Panikmache wie vor zehn Jahren mit der Schweinegrippe", meint er.

Matthias Stührwoldt ist jetzt immun

Unterdessen wurde die Quarantäne von Matthias Stührwoldt Anfang der Woche aufgehoben. Der stellvertretende Bürgermeister gehörte zu den Infizierten in Stolpe – jetzt hat der 51-jährige Milchbauer und Autor den Virus auskuriert, ist immun und kann entspannt wieder unter Leute gehen. Die beiden Todesfälle im Dorf machen ihn traurig, eine Stigmatisierung Stolpes als Corona-Dorf sieht er aber nicht. „ Stolpe kam mit den Quarantäne-Anordnungen und dem ersten Todesfall unter Generalverdacht, das war eine bedauerliche Begleiterscheinung. Aber diese Phase ist jetzt vorbei.“

Lesen Sie auch: Stolpe: Ein Dorf im Ausnahmezustand

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.