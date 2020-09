Laboe

Die Gemeinde Laboe ist mit ihrer Standortuntersuchung für ein neues Schwimmbad für die Probstei und Schrevenborn einen wichtigen Schritt vorangekommen. In nicht öffentlicher Sitzung fiel die Entscheidung der Gemeindevertreter für zwei Flächen. Beide befinden sich am Ortseingang aus Richtung Stein und liegen nördlich und südlich der Kreisstraße 30, berichtete Bürgermeister Heiko Voß.

Deutliche Mehrheit in Laboe für Flächen an der Uferkoppel

Voß betonte, es habe zu diesem in der Vergangenheit oft sehr emotional diskutierten Thema eine sehr sachliche und gute Diskussion gegeben. „Eine deutliche Mehrheit gab es für die beiden Flächen an der Uferkoppel, von denen die eine in privatem, die anderen in Gemeindebesitz liegt. Eine gute Grundlage für diese Entscheidung war die vom Planungsbüro vorgelegte Standortanalyse“, so Voß. Für beide gilt allerdings im weiteren Prozess eine Hürde: Beide müssten vom Kreis Plön aus dem Landschaftsschutz entlassen werden. Doch zunächst einmal wird das Planungsbüro den Umlandbürgermeistern die beiden Eignungsflächen mit ihren Chancen und Risiken vorstellen. Ein Termin dafür ist nach den Herbstferien vorgesehen.

Verkehrsanbindung und Parkflächen entscheidend

Es waren insgesamt fünf von den politischen Fraktionen vorgeschlagene Standorte auf ihre Eignung untersucht worden, darunter auch den der bisherigen Schwimmhalle und die Fläche neben der Surfschule in der Strandstraße. Nach Kriterien wie Verkehrsanbindung, Erreichbarkeit über den ÖPNV, Parkflächen, bauliche Möglichkeiten und Verfügbarkeit war ein Ranking erfolgt, in dem die beiden Flächen ganz oben standen.

SPD favorisiert Areal südlich der Kreisstraße , LWG bleibt kritisch

Diese beiden Standorte hatte auch die CDU vorgeschlagen. „Wir sind positiv überrascht, dass die Mehrheit dem so gefolgt ist“, sagte CDU-Vorsitzender Günter Petrowski. Ein wesentliches Argument: „Wir halten auf diese Weise den Verkehr mit Bussen und Pkw aus dem Ort heraus, auch die Parkmöglichkeiten und Erreichbarkeit ist für alle Nutzer gut gegeben“, sagte Petrowski. Mit dieser Entscheidung sei die Gemeinde nun einen wichtigen Schritt weiter, aber nun müsse man auch vorankommen.

Die SPD steht hinter dem Beschluss, favorisiert aber die Fläche südlich der Kreisstraße. Grund: Die liege im Eigentum der Gemeinde und sei mit insgesamt rund 28.000 Quadratmeter deutlich größer als die im privaten Besitz befindliche Fläche Richtung Wasser. „So wäre auch noch eine bauliche Erweiterung möglich“, erklärte Tobias Slenczek.

Die Laboer Wählergemeinschaft (LWG) enthielt sich mit einer Ausnahme bei der Entscheidung ihrer Stimme. „Wir sehen keinen der untersuchten Standorte als geeignet an“, erklärte Annette Kleinfeldt. Sie wies außerdem auf die durch Corona zu erwartende finanzielle Lage der Gemeinden hin.

Grüne in Laboe : "Alten Standort nicht aus den Augen verlieren"

Für die Grünen ist „dieses eindeutige Votum der Gemeindevertretung ein wichtiger Schritt für den Schwimmstandort Laboe“, wie Michael Meggle betonte. Der Bürgermeister könne nun mit den Bürgermeistern der Nachbargemeinden an einer gemeinsamen Lösung weiterarbeiten. „Gut für Laboe, gut für die Region", so der Bürgervorsteher. Er bedankte sich beim Kreistag, der durch die Bereitstellung der Summe von 50.000 Euro die Standortanalyse erst möglich machte.

Doch die Grünen möchten den alten Standort „nicht aus den Augen verlieren“, wie Fraktionsvorsitzender Martin Opp betonte. „Das vom Kreistag vorgeschlagene 3-Säulen Modell aus Schul- und Vereinsschwimmen, Gesundheit und Rehabilitation, Nutzung durch Bürger und dem wichtigen Tourismus schließt den bisherigen Standort am Strand aber nicht aus. Hier gibt es gute und stichhaltige Argumente, die im Gutachten bereits genannt wurden. Schließlich sollte es doch Ziel sein, eine möglichst vielfältige und effiziente Auslastung der Halle zu erreichen", so Opp.

Umlandbürgermeister haben das letzte Wort

Nach einer endgültigen Entscheidung der Bürgermeister gehe es dann an die Schärfung des Anforderungsprofils, kündigte Voß an. Soll heißen: Raumkonzept, Anzahl der benötigen Stellplätze, bauliche Möglichkeiten und natürlich die Wirtschaftlichkeitsberechnung.

