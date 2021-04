Plön

Mit dem Austausch des Mehrzweckgerätewagens und des Mannschaftstransporters, die offiziell in den kommenden zwei Wochen in Dienst gestellt werden sollen, habe man die Erneuerung des gesamten Fuhrparks abgeschlossen, freute sich der THW-Ortsbeauftragte Reinhard Jagusch. „Kein Auto ist jetzt älter als sechs Jahre.“ Wobei er den 38-jährigen Unimog ausklammerte. Dieser universell einsetzbare Oldtimer, der regelmäßig als Zugmaschine eingesetzt werde, sei noch immer das Nonplusultra in schwerem Gelände.

Neuer Mehzweckwagen hat Platz für sieben Leute

Der neue Mehrzweckwagen verfüge hingegen über eine große Doppelkabine, sodass bis zu sieben Helfer in dem Fahrzeug Platz fänden. Daran angebaut ist ein großes Gerätefach, in dem sich gut und jederzeit erreichbar eine Grundausstattung mit Materialien für die Erste Hilfe und Absicherungen, Stromaggregat und Leuchtkörper, Motorsägen und Bergungswerkzeugen befindet. Auf der Ladefläche, die mittels einer hydraulischen Hebebühne und Heckklappe beladen werden kann, ist viel Stauraum, der je nach Einsatzzweck flexibel genutzt wird. So stehen in der Halle spezielle Trolleys bereit, die beispielsweise für Hochwasser- und Flutkatastrophen mit Pumpen und Schläuchen beladen sind. Andere Rollcontainer sind mit Atemschutzgeräten und persönlicher Schutzbekleidung beladen.

Variables Konzept macht Team flexibler

Zudem gibt es Wagen mit Elektroausrüstung oder Mechanikerwerkzeug. Die rollenden Transportboxen sind normiert und können mittels eines Schienen- und Befestigungssystem auf der Ladefläche positioniert und fixiert werden. „Je nach Einsatzstichwort können wir die benötigte Ausrüstung schnell zusammen und passgenau zusammenstellen“, erläutert Gruppenführer Lars Topp das variable Konzept. Die Spezialanfertigung auf Basis eines MAN-Fahrgestells kostet rund 220.000 Euro, die speziellen Rollcontainer wurden bereits 2020 für 15.000 Euro angeschafft.

Neuer VW-Bus leicht umrüstbar

Auch der neue VW-Bus, der mit seinen acht Sitzen eigentlich vorrangig als Mannschaftstransportwagen eingesetzt werden solle, verfüge über das spezielle Schienensystem, berichtet Topp. Wenn eine oder beide Sitzbänke ausgebaut würden, könnten entsprechend ein oder zwei Transportboxen geladen und verzurrt werden. Der Bus würde dann ebenfalls zum Kleintransporter und sich damit nahtlos in das Nutzungskonzept einfügen.

Der alte Mehrzweckwagen wird übrigens noch nicht ausgemustert, sondern ersetzt künftig ein noch älteres Fahrzeug des Ortsverbands Oldenburg in Holstein. Und der ersetzte Mannschaftstransporter bekommt in der Regionalstelle Lübeck eine neue Planstelle.

Der Plöner THW Ortsverband zählt derzeit 25 aktive Helfer, die in den Fachgruppen Bergung, Notversorgung und Instandsetzung sowie Wassergefahren organisiert sind. Die Jugendgruppe besteht aus 20 Nachwuchskräften im Alter von 10 bis 17 Jahren.