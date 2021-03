Bei dem Feuer am Freitag in einem Anbau an der Schwimmhalle in Preetz ist ein Schaden von etwa 5000 bis 10.000 Euro entstanden, teilte Bürgermeister Björn Demmin mit. Am selben Tag habe am Strandbad Lanker See eine Mülltonne gebrannt. Man gehe von einem Zusammenhang aus, Videoaufnahmen lägen vor.