Laboe/Peine

Thomas Stille aus dem Kreis Peine in Niedersachsen soll im Januar das Dreifache für seine Wohnung in der Parkstraße in Laboe bezahlen. Von einer Steuererhöhung hörte er zum ersten Mal und kritisiert das Amt Probstei in der Vorgehensweise zur Information der Zweitwohnungsbesitzer.

Das Amt Probstei hat im vergangenen Jahr die Berechnungsgrundlage für die Zweitwohnungssteuer an eine veränderte Rechtsprechung angepasst, wonach nun Faktoren wie Lage und Größe der Immobilie für die Steuerberechnung mit berücksichtigt werden müssen. Insbesondere für Immobilienbesitzer in guter Lage ist es deshalb teurer geworden, andere hingegen zahlen nun weniger. In extremen Beispielen hat sich die Steuer in etwa verdreifacht.

Zweitwohnung in der Parkstraße in Laboe

So auch bei Thomas Stille aus dem Kreis Peine, der eine Zweitwohnung in der Parkstraße in Laboe besitzt. Neun Tage vor Weihnachten habe er einen fünfseitigen Brief vom Amt Probstei erhalten, in dem ihm die Gründe für die Steuererhöhung erläutert worden seien. "Die Steuer wurde verdreifacht und vier Wochen später war schon der Zahlungstermin. Ich war erschüttert", sagt der Rentner, der in den 90ern einige Jahre in Laboe wohnte und seit 1997 hier seine Zweitwohnung hat. Statt 400 Euro muss er ab dem Steuerjahr 2020 rund 1200 Euro zahlen.

"Die Art und Weise, wie mit uns umgegangen wird, finde ich nicht in Ordnung", sagt der 76-Jährige. Er hätte sich eine umfassende Information wie die jetzige früher gewünscht. "Wenn ich in Laboe bin, lese ich auch die Kieler Nachrichten, aber im Kreis Peine lesen wir natürlich unsere lokalen Blätter.“

Mitteilung über Steueranpassung schon Anfang 2020 verschickt

Etwa die Hälfte der Zweitwohnungsbesitzer in der Probstei kommen nach Angaben des Amtes Probstei aus Schleswig-Holstein. Die andere Hälfte verteilt sich auf das ganze Bundesgebiet. Doch an Information über die Steuererhöhung hat es nach Meinung von Mirko Hirsch, Leiter Finanzen und Vermögen des Amtes Probstei, nicht gemangelt.

„Das Thema war überregional in den Medien präsent“, sagt Hirsch. Zudem habe das Amt Probstei bereits Anfang des vergangenen Jahres ein Info-Schreiben als Beilage zum Steuerbescheid 2020 verschickt, in dem auf die spätere Versendung der Abrechnungsbescheide zur Zweitwohnungssteuer aufgrund der erfolgten Rechtsprechung hingewiesen worden sei.

Beschwerden halten sich in Grenzen

Das jetzige Verfahren sei notwendig gewesen, so Hirsch weiter, weil keine Übergangszeit eingeräumt worden sei wie bei der Grundsteuer. „Die Beschwerden halten sich aber in Grenzen. Die neue Berechnung wird grundsätzlich anerkannt“, sagt er. Die Steuerbescheide für dieses Jahr sollen Ende Januar verschickt werden.