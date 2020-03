Stolpe ist von Corona so stark betroffen wie kaum ein anderer Ort in Schleswig-Holstein. Ein Mann starb an Covid-19, 90 Menschen aus dem 1.200-Seelen-Dorf stecken in Quarantäne, eine Handvoll Bürger sind infiziert. Darunter auch der Autor Matthias Stührwoldt. Die Stimmung ist vielerorts am Boden.