Heikendorf

Manchmal muss man seinem Bauchgefühl folgen, statt einem ausgeklügelten Businessplan. So erging es zumindest Heike Rath, als sie im vergangenen September zusammen mit ihrer Tochter Henriette die Idee für das Projekt „Stargeschenke“ ins Rollen brachte. „Ich glaube an Zeichen, wenn man so ein Gefühl hat, dass man das Richtige tut“, erzählt Heike Rath, die als Heilpraktikerin arbeitet und ihren beiden Töchtern „eine gute Idee vererben“ wollte. Nämlich ungenutzte Sachen wieder zum Leben zu erwecken, um damit die Kassen gemeinnütziger Organisationen wie beispielsweise die Coronakünsterhilfe zu füllen.

Während die eine Tochter das Projekt seither als Betriebswirtin beratend begleitet, ist Henriette gleich voll mit eingestiegen. Zusammen haben die beiden Frauen am 1. Dezember eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet und sind damit ganz ihrer weiblichen Intuition gefolgt. „Für eine GbR haftet man mit Haus und Hof, da haben unsere Männer Angst gekriegt“, berichtet Heike Rath über die Reaktionen in ihrer Familie und lacht.

Eine Weile habe man das Thema lieber nicht mehr angesprochen, so die Gründerin. Doch die beiden Frauen ließ das Projekt einfach nicht mehr los. „Wir haben gedacht, man muss auch mal etwas wagen“, meint Henriette, die dreifache Mutter ist und als Zahnarzthelferin arbeitet. Und dann wurde einfach die GbR gegründet.

Stargeschenke sollen authentisch sein

Über die positive Resonanz, die sie seitdem erfahren haben, sind die beiden Frauen begeistert. „Wir sind immer wieder überwältigt, wie schön das ist, dass die Prominenten uns vertrauen“, sagt Heike Rath. Henriette ist für das Werben von Sachspenden zuständig und sendet über Instagram spontane Videonachrichten an Schauspieler, Musiker oder Sportler, die eine gewisse Anzahl an Followern haben.

„Ich drehe die Videos für jeden persönlich, meistens spontan und manchmal auch im Auto, während ich auf die Kinder warte“, verrät Henriette ihren speziellen Türöffner, mit dem sie bereits bei Promis wie Boxer Axel Schulz, Schauspieler Milan Peschel oder Musiker Nisse Gehör gefunden hat. Authentisch soll es sein. Echt. Und mit Fingerspitzengefühl. „Man muss auf sich aufmerksam machen, ohne zu penetrieren“, erklärt Heike Rath ihr gemeinsames Prinzip.

Prominente spenden die unterschiedlichsten Sachen

Das kommt scheinbar gut an in der Welt der mittelgroßen Stars und Sternchen. Der deutsche Musiker Benne verriet Henriette in einer Sprachnachricht, dass er gerade in einem Ausmistprozess sei, bei dem bestimmt noch ein paar Sachen anfallen würden. Der Singer-Songwriter Nisse aus Hamburg spendete nach eigenen Angaben das wohl letzte T-Shirt von seinem „August“-Album.

Schauspieler Milan Peschel überraschte mit einer Spende von mehreren iPad-Zeichnungen und sein Kollege Sönke Möhring verfasste in dem Buch „Der Junge muss an die frische Luft“ von Hape Kerkeling, mit dem er sich auf die Dreharbeiten vorbereitet hatte, eine persönliche Widmung. Auch Sängerin Stefanie Heinzmann hat sich nach Auskunft der beiden Gründerinnen schon zu einer Spende bereit erklärt, ebenso die Kieler Tatort-Frau an Kommissar Borowskis Seite, Schauspielerin Almila Bagriacik.

Heike Rath und Henriette Sievers holen Spenden bei Promis ab

Einige Spenden werden von den Prominenten mit der Post direkt nach Heikendorf geschickt, aber einen Großteil der Gegenstände holen Heike Rath und Henriette Sievers persönlich ab, soweit es die Corona-Pandemie ihnen ermöglicht. Aktuell haben die beiden Frauen eine Reise nach Berlin geplant, wo sie gleich mehrere Spenden von verschiedenen Promis einsammeln wollen.

„Wir sehen es als großes Geschenk an, dass wir dieses Projekt machen dürfen. Und wir sind immer wieder überrascht, wie nett viele Prominente reagieren. Einmal wurden wir sogar auf einen Kaffee eingeladen“, erzählt Heike Rath.

Von dem Verkauf ihrer Stargeschenke über die Online-Plattform spenden die Frauen 80 Prozent des Erlöses an gemeinnützige Organisationen. Mit dem Rest decken sie einen Teil der Kosten, die unter anderem für den Steuerberater, einen Anwalt, Dienstreisen und die Homepage anfallen.