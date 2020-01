1,1 Millionen Euro für die Wehr geplant

Nortorf

Die 600.000 Euro Kosten im Etat 2020 für den geplanten Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Nortorf seien nur ein Teilbetrag, erläutert Wehrführer Tobias Lohse. Der Anbau ist dringend notwendig: Bislang stehen die Spinde mit der Einsatzkleidung in der Halle zwischen neun Fahrzeugen. Für die Abgase der Wagen gibt es Absauganlagen. Beim Rangieren kann es jedoch eng werden.

Feuerwehrunfallkasse hat Anbauentwurf bereits geprüft

Die Feuerwehr hat der Feuerwehrunfallkasse den Anbauentwurf, den Architekt Bernd-Dieter Burkhardt mit Bürgermeister Torben Ackermann, Thorsten Manthey vom Bauamt und der Wehrführung gemeinsam entwickelte, bereits zur Prüfung vorgelegt und eine Zustimmung bekommen, berichtete Wehrführer Tobias Lohse. Konkrete Pläne werde es erst im Lauf des Jahres geben. Bislang soll das Hallengebäude in Richtung Süden zur Itzehoer Straße hin L-förmig erweitert werden. Dort sollen die Spinde der aktuell 63 Männer und 13 Frauen und der 29 Jugendfeuerwehrleute untergebracht werden, dazu Waschräume für die Kameradinnen. Auch ein Lagerraum für saubere Einsatzkleidung, die Kleiderkammer, soll dort Platz finden. Die vorhandenen Duschen für Männer im Bestand sollen umgebaut werden. „Wir wissen noch nicht, ob es für den Anbau Fördergelder gibt,“ sagte Tobias Lohse.

Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug soll den Erstangriff sichern

Auch die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF), für das vorausschauend 500.000 Euro in den Haushalt eingestellt werden, ist noch in der Planungsphase. Es soll Material für Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung und einen großen Wassertank für den Erstangriff an Bord haben. Die Freiwillige Feuerwehr ist für einen Abschnitt der Autobahn A7, Landes- und Kreisstraßen zuständig. Auf Anforderung werden auch die Wehren der Nachbargemeinden unterstützt, erläuterte Tobias Lohse die Einsatzbandbreite. „Die Bedarfe in der Stadt werden steigen. Das Gewerbegebiet in der Gnutzer Straße wird Stück für Stück ausgebaut, da muss man vorbereitet sein.“ Kommt das HLF, werde die Feuerwehr ein Fahrzeug aus dem Bestand abgegeben. „Darüber sind wir mit der Stadt im Gespräch."

