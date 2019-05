Rendsburg

78 Musiktitel hatte Gina Göppert auf ihrer Liste. „Die werden nonstop gespielt, und jeder entscheidet selber, ob er tanzen möchte“. Für Anfänger sei es eher schwer mitzutanzen, da die Choreografien vorab in den Gruppen einstudiert wurden. Fortgeschrittene könnten sich eher in eine neue Choreografie eindenken. So oder so: Das Schöne daran sei, „dass jeder für sich tanzt, das aber in einer wunderbaren Gemeinschaft. Wir sind eine Familie und gleich per Du“, so Göppert. Die meisten Tänzer sind auf dieser Party weiblich, „das ist kein Problem, beim Line Dance kann der Mann auf dem Sofa bleiben“.

Großes Interesse am Line Dance

Angela Arten tanzt seit acht Jahren und findet Line Dance klasse, „weil das alle gemeinsam können, ob jung oder alt“, beschreibt die 65-Jährige. Sie hat sich vorgenommen, in dieser Nacht viel zu tanzen. „Bei manchem Lied braucht das Gehirn länger, sich in die Choreografie einzudenken oder auf den Takt einzulassen, das kommt auch auf das Lied an“.

Peter Kone ist seit vier Jahren bei den Line Dancern und favorisiert vor Irish und Catalan den Westernstyle, den er auch schon in Amerika getanzt hat. „Es macht alles Spaß: die Bewegung, die Musik und unsere tolle Tanzlehrerin“, lobt er Gina Göppert. Sie bietet bereits drei Line Dance Gruppen an der VHS Rendsburg an. „Das Interesse ist groß, aber momentan gibt es nur Fortgeschrittenen-Kurse, für die sich Leute gerne noch anmelden können“, sagt sie. Die Gruppen trainieren mittwochs und freitags.

