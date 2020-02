Die Klosterkirche in Bordesholm hat sich zur Baustelle entwickelt. Ein Team von Restauratoren nimmt über mehrere Wochen das historische Chorgestühl in Augenschein. Dabei öffneten die Spezialisten auch den Fußboden unter den über 500 Jahre alten Holzbänken – und machten einige besondere Entdeckungen.

Bierflasche von 1910 in Kirche gefunden

Von Sven Tietgen