Felde

Niemand in Felde ist älter als Zabel. Auch im Amt Achterwehr gibt es nach Auskunft der Verwaltung nur einen Menschen, der noch älter ist. Wie alt, ob Mann oder Frau oder auch in welchem Ort die Person lebt, möchte die Verwaltung mit Verweis auf den Datenschutz nicht mitteilen.

Gartenarbeit ist sein Sport

Zabel ist das egal. Sein Alter sieht man dem rüstigen, großen, schlanken Mann nicht an, der Haushalt und Garten größtenteils alleine wuppt. Heute ist das Grundstück 1000 Quadratmeter groß. Seine Landwirtschaft in Ranzel hatte mit 62 Hektar deutlich mehr Fläche, die zu beackern war.

„1945 bin ich als Verwundeter in Taastedt gelandet, dort habe ich Marianne kennengelernt, die als Krankenschwester arbeitete“, erinnert sich Zabel. Ein Splitter steckt noch heute in seinem Oberschenkel. 1949 hat er Marianne geheiratet. „Am 1. März 1949 wollte ich die Landwirtschaft in Ranzel übernehmen, wilde Ehe, das geht auf dem Dorf gar nicht“, sagt er mit einem Lachen.

Nach dem Krieg wurde er Landwirt in Ranzel

Bis 1972 hat das Paar den Hof bewirtschaftet und mit Anke und Frauke zwei Töchter großgezogen. Beim Blättern durch das Fotoalbum werden Erinnerungen wach. An den Mähdrescher, den die Bauern damals gemeinsam gekauft haben, um die hohen Kosten stemmen zu können. „Wir hatten 20 Schweine, 20 Kühe, Hühner, Gänse, Getreide und Rüben“, erzählt der Landwirt, der auch mit den Töchtern auf dem Traktor unterwegs war.

Nach dem Hof kam die Bank

1972 hat er dann umgesattelt: Die Landwirtschaft aufgegeben, ein Haus in Felde gebaut, in dem er heute noch lebt. „In den Kieler Nachrichten war eine Anzeige, dass die Kieler Volksbank einen Boten sucht“, sagt er. Vom Chef der Felder Sparkasse bekam er Unterstützung, durfte sich am nächsten Tag vorstellen und fing gleich an zu arbeiten. Bis zur Rente blieb er dort 14 Jahre und machte viele Jobs. Auch bei Schwiegersohn Bernd-Uwe Kracht arbeite er. „Fürs Strippenziehen in Schaltschränken gab es pro Leitung einen Groschen“, sagt der Jubilar.

Ein wenig gefeiert wird trotz Corona

Zabels Tag fängt heute noch ganz strukturiert an. „Um 7 Uhr stehe ich auf, dann wird Zeitung gelesen und gefrühstückt, anschließend geht es in den Garten“, sagt er. „Zu tun gibt es immer etwas.“ Beim Blättern im Album gibt es auch Fotos von der goldenen Hochzeit. „1999 war das und eine große Party in Kreys Gasthof bis in den Morgen.“ Zwei Jahre später starb seine Frau. „Viele Freunde habe ich überlebt“, sagt er nachdenklich. Auch seine Tochter Anke. „Durch Corona ist es noch viel ruhiger geworden.“ Unterkriegen lässt sich der 100-Jährige aber nicht. „Ich bin geimpft, wir feiern draußen und alle lassen sich testen.“ Tochter und Schwiegersohn sind dabei. Und die vier Enkel und vier Urenkel auch.