1400 Unterschriften für Bürgerbus

Bordesholm

Kurz vor Beginn der Sitzung schrieb sich eine Zuhörerin in die Unterschriftenliste ein, die Klaus-Ingo Marquardt mitgebracht hatte. Den dicken Packen übergab der Gründer der Bürgerbörse im Amt Bordesholm und Initiator des vor drei Jahren gestarteten Bürgerbusprojekts anschließend an Amtsvorsteher Torsten Teegen. Damit verband Marquardt Kritik an das Verfahren und sprach von einer Verunsicherung der Fahrgäste.

Marquardt moniert lange Verfahrensdauer

„Wir haben mehr als 300 Kunden, und viele denken, der Bürgerbus ist am Ende“, erklärte Marquardt in der Sitzung am Donnerstag. Zudem monierte er die lange Verfahrensdauer. „Seit einem halben Jahr ist die rechtliche Überprüfung Thema, es ist bis jetzt noch kein Ergebnis da, das ist nicht zu verstehen“, sagte er. Es gehe auch nicht um ihn persönlich, führte der Wattenbeker weiter aus. „Die Fahrer und unsere Kunden wissen nicht, woran sie sind.“

Für Torsten Teegen ist der ehrenamtliche Fahrservice aber gesetzt. Der Bürgerbus ist weiter im Haushalt vermerkt und soll auf der nächsten Amtsausschusssitzung im Jahr 2020 beraten werden. „Das Projekt ist sehr angesehen im Amt, das ist die klare Botschaft, das möchte ich noch einmal betonen“, sagte der Amtsvorsteher und Bürgermeister von Loop. Es wird aber weiter geprüft, ob der Fahrdienst mit den Richtlinien zur Personenbeförderung vereinbar ist. „Jetzt sollte erstmal vorweihnachtliche Ruhe einkehren, wir werden das hinter den Kulissen klären“, so Teegen.

Amtsanfrage liegt noch nicht beim Kreis vor

Bei den rechtlichen Themen rund um die Personenbeförderung entscheidet der Kreis Rendsburg-Eckernförde, stellte Amtsdirektorin Anja Kühl auf Nachfrage klar. Das Anfragepaket liegt aber in der Rendsburger Behörde noch gar nicht vor. „Es haben sich in den vergangenen Tagen weitere Aspekte ergeben, die wir zunächst einarbeiten. Jetzt wird das Bild runder“, erklärte die Chefin der Amtsverwaltung. Welche Aspekte das sind, wollte Anja Kühl nicht sagen.

Hintergrund der Diskussion ist die starke Nachfrage nach dem Bürgerbus-Service. Rund 200 Bewohner der Region steigen monatlich bei den ehrenamtlichen Fahrern ein. Den Taxi-Unternehmen ist das Projekt ein Dorn im Auge. Strittig ist auch die Nutzung des Telefondienstes im Rathaus, aus Sicht der Verwaltung wird dadurch Arbeitszeit für die Rathausaufgaben abgezogen. Die Bürgerbusfahrer machen dagegen deutlich, dass sie keine Krankentransporte übernehmen und damit auch nicht das Kerngeschäft der Taxibetriebe berühren.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.