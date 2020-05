141 Verstöße gegen Corona-Regeln in Rendsburg-Eckernförde

Rendsburg

Insgesamt sind seit dem 6. April beim Kreis Rendsburg-Eckernförde 141 Anzeigen im Rahmen von Verstößen gegen die geltenden Corona-Bestimmungen eingegangen. Daraufhin habe die Kreisverwaltung 330 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Bearbeitet werden diese Verfahren in einer Kooperation mit dem Kreis Dithmarschen.

„Sowohl die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten wie aber auch insbesondere von Straftaten nimmt der Kreis sehr ernst“, sagte Cora von der Heide vom Fachdienst Gremien und Recht der Kreisverwaltung am Freitag. „Sollte hier ein Sachverhalt bekannt werden, der einen Straftatbestand erfüllt, wird dieser unverzüglich an die Staatsanwaltschaft in Kiel abgegeben.“

Bußgelder von bis zu 150 Euro

Die Höhe der zu erwartenden Bußgelder richtet sich nach der Landesverordnung und dem „Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-Regelungen“. Aktuell ist dort unter anderem für die „Nichteinhaltung des Mindestabstands trotz wiederholter Aufforderung durch eine Ordnungskraft“ ein Regelsatz für Bußgeld in Höhe von 150 Euro für jeden Beteiligten festgelegt. Diese Summe gilt auch für die „Teilnahme an einer Ansammlung im öffentlichen Raum oder einer Zusammenkunft zu privaten Zwecken“.

Nach Auskunft von Polizeisprecher Sönke Petersen von der zuständigen Polizeidirektion Neumünster kommt es im Kreisgebiet aber in den wenigsten Fällen dazu, dass die Polizeibeamten vor Ort eine Ordnungswidrigkeitsanzeige fertigen müssten. „In 90 Prozent der Fälle zeigen sich die Leute nach einer Ermahnung einsichtig, lösen zum Beispiel eine Zusammenkunft auf und gehen nach Hause.“ Dann werde auch kein Verfahren eingeleitet. „Die Kollegen gehen da sehr sensibel vor“, versicherte Petersen.

Zahl der Anzeigen geht zurück

Vor allem zu Beginn der Corona-Krise und der einhergehenden Beschränkungen des alltäglichen Lebens vor einigen Wochen hätten sich viele besorgte Bürger per Mail und telefonisch beim Lagezentrum der Kreisverwaltung gemeldet und Verstöße oder vermeintliche Verstöße angezeigt. „Diese Zahl sei in den vergangenen Tagen und Wochen jedoch deutlich zurückgegangen“, sagte von der Heide. „Mittlerweile ist es diesbezüglich sehr ruhig geworden.“

