Rendsburg

Der Innenminister überreichte Wehrführer Gerrit Hilburger anlässlich des 150-jährigen Bestehens eine Goldene Glocke. „Diese Ehrengabe hat die Landesregierung als Anerkennung der Leistungen, die von Menschen wie Ihnen in der Vergangenheit für die Allgemeinheit erbracht wurden, gestiftet. Ich überreiche die Goldene Glocke mit einem großen Dank und Wertschätzung für den geleisteten Einsatz der derzeitigen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und all ihrer Vorgänger“, sagte der Innenminister auf dem Festakt.

Feuerwehr leistet unbezahlbaren Dienst für die Allgemeinheit

Die Feuerwehr würde einen unbezahlbaren Dienst für die Allgemeinheit leisten und sei ein zentraler Bestandteil einer gut funktionierenden Gefahrenabwehr, nicht nur in Rendsburg. „Die Frauen und Männer setzen bei ihren Einsätzen auch die eigene Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel“, sagte Grote. Die Einsatzkräfte seien untereinander vertraut, würden füreinander da sein. „Hegen und pflegen Sie Ihre Wehr, sie ist ein ganz wichtiger Baustein für die Gemeinde“, sagte Grote an Bürgermeister Pierre Gilgenast gerichtet. Auch in der Jugendarbeit würde Rendsburg Herausragendes leisten.

Der Bürgermeister bekundete: „Die Stadt Rendsburg ist stolz auf ihre Freiwillige Feuerwehr. Die Kameraden verdienen für ihren Einsatz, den sie getreu dem Motto, dem Nächsten zur Wehr, Gott zur Ehr, ausüben, allerhöchsten Respekt.“ Gilgenast listete Großfeuer und aufsehenerregende Einsätze auf und sagte: „Ich bin überzeugt, man wird sich auch künftig auf Eure professionelle Hilfe verlassen können.“

Brandschutzehrenzeichen für herausragende Leistungen

Der Wehrführer befasste sich in seiner Begrüßung auch mit der gesellschaftlichen Bedeutung der Wehr. „In einer Gesellschaft, in der nicht mehr das Individuum, sondern die Masse im Mittelpunkt steht, da erlahmen die Kräfte, und im Gegensatz zur Einstellung der Feuerwehr gilt nicht mehr die Losung Einer für alle, alle für einen, sondern Jeder für sich, und der Staat für alle Nöte des anderen.“

Herausragende Leistungen, herausragende Ehrungen: Der Innenminister verlieh Hauptlöschmeister Thomas Quint (66) für 50-jährige Pflichterfüllung im aktiven Feuerwehrdienst das Brandschutzehrenzeichen 50 in Gold am Bande. Kreiswehrführer Mathias Schütte würdigte im Auftrage des Landesfeuerwehrverbandes hervorragende Verdienste. Gerrit Hilburger (40), Erster Hauptbrandmeister und Wehrführer seit April 2009, erhielt das Schleswig-Holsteinische Feuerwehrehrenkreuz in Silber und Löschmeister Stefan Pauers (47) als Anerkennung seines vorbildlichen Engagements in der Jugendarbeit die Leistungsspange in Bronze.

