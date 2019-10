Erst Mitte 2020 fällt die Entscheidung

Wattenbek

Pilzbefall hat der aus den 80er-Jahren stammenden Brücke, die Bordesholm und Wattenbek verbindet, stark zugesetzt. Das Bauwerk wird viel genutzt, die nächste Querung der Bahnschienen ist erst in einer Entfernung von einem Kilometer am Bahnhof in Bordesholm möglich. Die von der Gemeinde Wattenbek im Herbst 2018 beschlossene Sperrung war seitens des Amts nicht vorgenommen worden, weil man von der „Tragfähigkeit“ ausgeht. Seitdem wird die Brücke einmal pro Woche unter die Lupe genommen. Zudem wurde in Wattenbek der Arbeitskreis (AK) „Eisenbahnbrücke“ ins Leben gerufen – einen konkreten Beschluss über Abriss und Neubau, der bis zu 400 000 oder 500 000 Euro verschlingen würde, gibt es immer noch nicht. Im November wird das Gremium zusammen mit der Prüfingenieurin Julia Trautmann vom Kieler Büro Trebes wieder tagen.

Hoffnung in Wattenbek auf eine höhere Lebensdauer

Bei der jährlichen Hauptuntersuchung im März 2019 hatte das Bauwerk die Note 3 bekommen, was eine Lebensdauer von noch mindestens zwei Jahren bedeutet.Die Gemeinde hat beschlossen, dass beim kommenden Brücken-TÜV im Frühjahr 2020 zusätzlich eine Bohrwiderstandsprüfung der tragenden Teile vorgenommen wird. Bei „positiven Ergebnissen“ könnte sich nach Angaben von Günter Herbert aus dem AK eine „höhere Restlebenszeit“ ergeben. Von der Untersuchung will die Gemeinde ihr weiteres Vorgehen abhängig machen, teilte Bürgermeister Oliver Kruse mit. Denn auch der hölzerne Berührungsschutz aus Lärche, der an beiden Seiten der Brücke die 15000-Volt-Oberleitungen überdeckt, muss saniert werden. Auf über 100 000 Euro bezifferte das Planungsbüro diese Reparatur.

Endgültige Entscheidung wird wohl 2020 fallen

„Es wäre aber völlig abwegig, viel Geld für eine kurze Lebensdauer zu investieren. Da überleben wir Alternativen“, so Kruse. Sicher ist aber, dass durch diese Maßnahme erhebliche zusätzliche Kosten zu erwarten sind. Ohne einen solchen Schutz müsste das Bauwerk gesperrt werden. Der Bürgermeister geht davon aus, dass im nächsten Sommer eine Entscheidung fallen wird. Für 2020 hat die Gemeinde 20 000 Euro für den Brücken-TÜV und die Bohrwiderstandsprüfung vorgesehen. Zudem sollen 10 000 Euro Planungskosten für ein Vorkonzept bereit gestellt werden. Die lange Realisierung von drei Jahren wird mit der Planung und den notwendigen Abstimmungen mit der Deutschen Bahn erklärt.

