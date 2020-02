Vielfältige Kunst im Schalthaus

Wattenbek

Oliver Kruse, Bürgermeister in Wattenbek, hat Interesse daran, das Gemeindezentrum nach der in 2020 geplanten Renovierung für ständige Ausstellungen während des gesamten Jahres zur Verfügung zu stellen. "Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Die Wände sind kahl, dann hängt da etwas", meinte Volker Heidemann, Organisator der 21. Kunstausstellung des Kulturkreises. Aus seiner Sicht sei aber die Zugänglichkeit ein Problem. Im Gegensatz zum Rathaus in Bordesholm, in dem ständig Ausstellungen liefen, gebe es im Schalthaus keine geregelten Öffnungszeiten. Nur bei Sitzungen oder anderen Veranstaltungen könnten Gäste einen schnellen Blick auf die Kunst werfen.

Das Interesse von Künstlern ist groß

Zwei Vorteile, die aber für die Idee sprächen: Vielleicht bringe man so die Ortspolitik zur Kunst. "In den letzten zehn Jahren habe ich zwei oder drei Gemeindevertreter bei unserer einmal pro Jahr laufenden Ausstellung gesehen." Zur Eröffnung habe man auch einen Vertreter der Gemeinde vermisst. Das Interesse von Kunstschaffenden, im Schalthaus ihre Werke zu präsentieren, schätzt Heidemann als groß ein. Denn für die zweitägige Veranstaltung an diesem Wochenende habe man 28 Bewerbungen bekommen. 16 konnten berücksichtigt werden. Mehr Platz hat man nicht.

Die Atmosphäre wird gelobt

Das Besucherinteresse war auch diesmal groß. So 500 bis 600 Gäste kämen über die beiden Tage verteilt. "Wir zählen aber nicht", so Heidemann. Der Maler Fritz Delfs aus Groß Buchwald, der bei allen 21 Ausstellungen in den vergangenen Jahren dabei war, bestätigt das. "Von so einem Zulauf träumt jeder Galerist". Für jeden Künstler sei die Teilnahme wichtig. Man werde wahrgenommen. "Gekauft wird hier allerdings eher weniger." Viele Menschen malten selbst und holten sich bei solchen Veranstaltungen Inspirationen. Für den Neumünsteraner Aussteller Günter Vogel ist wichtig: "Man trifft sich hier, es ist eine schöne Atmosphäre und es gibt keine Hierachien."

Historisches Lindenholz wurde Skulptur

Die Mischung der ausgestellten Werke ist vielfältig: Landschaftsbilder, Tiermotive, Pop Art oder Holzskulpturen, die vereinzelt auch aus dem Holz der historischen Gerichtslinde Bordesholm gestaltet wurden. "Ich bin überrascht, wie viele studierte Künstler diesmal dabei sind", so Heidemann. Themen wie Klimawandel oder Kosumgesellschaft ist von einzelnen Künstlern auch angepackt worden. Am Sonntag, 2. Februar, läuft die Ausstellung noch bis 17 Uhr.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier