In Bordesholm kam es am Montag gegen 17.35 Uhr zu einen größeren Polizeieinsatz. Passanten hatten über 110 gemeldet, dass ein Mann in der Bahnhofsstraße in Höhe Getränke Hoffmann/Einmündung Parkplatz Edeka-Bahnhof sichtbar mit einer Waffe herumhantieren würde.