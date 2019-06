Einen Vorgeschmack auf Kunst in den verschiedensten Formen bekamen Spaziergänger auf dem Seerundweg in Bordesholm am Freitag. Viele der 45 an „See & Art“ beteiligten Kunstschaffenden setzten ihre Werke ins Szene – am Sonnabend, 1. Juni, wird die Ausstellung mit 60 Objekten um 16 Uhr eröffnet.